IA está vinculada con 55% de los ciberdelitos en África

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NAIROBI.- La inteligencia artificial interviene en el 55 por ciento de los ciberdelitos denunciados en África, al facilitar ataques más rápidos, masivos y difíciles de detectar, alertó Interpol.

El Informe de Evaluación de Ciberamenazas en África 2026, elaborado con información de 36 países, advierte que la delincuencia digital dejó de operar mediante casos aislados y se transformó en una actividad organizada con alcance internacional.

Las pérdidas económicas asociadas con estos delitos pasaron de 192 millones de dólares en 2024 a 484 millones, impulsadas principalmente por estafas apoyadas con inteligencia artificial, robo de credenciales y campañas automatizadas.

La creciente digitalización del continente también amplió el número de posibles víctimas. África registró más de mil 100 millones de suscriptores de telefonía móvil durante 2025, mientras que los mecanismos legales y policiales no avanzaron al mismo ritmo.

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Interpol advirtió que las legislaciones nacionales permanecen fragmentadas y que las corporaciones de seguridad todavía tienen una preparación limitada para investigar delitos cometidos mediante inteligencia artificial.

Estafas digitales encabezan las denuncias

Las estafas en línea fueron el ciberdelito más denunciado durante 2025. Los responsables utilizaron redes sociales, plataformas de dinero móvil y herramientas de IA para localizar y engañar a sus víctimas.

El 72 por ciento de los países consultados reportó la existencia de centros dedicados a realizar estafas, principalmente en las regiones occidental y meridional del continente.

En África Oriental predominaron los fraudes mediante dinero móvil y los ataques de ransomware contra infraestructura. África Central y Occidental registraron más engaños románticos y fraudes cometidos mediante correos empresariales.

El sur del continente, debido a sus mayores niveles de conectividad, se convirtió en uno de los principales objetivos de organizaciones criminales internacionales, según el documento.

Crecen extorsiones con imágenes falsas

Interpol también detectó un aumento de la extorsión sexual digital y del acoso en línea mediante imágenes o videos falsos generados con inteligencia artificial.

TrendAI, una de las organizaciones que colaboraron en el informe, contabilizó alrededor de 600 mil casos de extorsión sexual digital en África.

Neal Jetton, director de la unidad de ciberdelincuencia de Interpol, señaló que la IA ya permite automatizar diferentes etapas de los ataques, desde la identificación de posibles víctimas hasta la extorsión y el ocultamiento de los responsables.

Durante 2025, un total de 17 países africanos aprobaron o modificaron sus leyes contra la ciberdelincuencia. Cuatro operaciones coordinadas por Interpol dejaron más de mil 500 personas detenidas, cientos de dispositivos asegurados y más de 100 millones de dólares recuperados.

El organismo recomendó reforzar la cooperación entre países, homologar los sistemas de análisis forense digital, capacitar a las autoridades en inteligencia artificial y establecer alianzas con empresas tecnológicas.

Con información de EFE