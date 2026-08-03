¿Arroz cultivado en el espacio? China logra su primera cosecha
El experimento realizado en la estación Tiangong busca completar dos generaciones consecutivas del cultivo
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PEKÍN.- Astronautas chinos cosecharon las primeras muestras de arroz cultivado a partir de "semillas espaciales" en la estación Tiangong, como parte de un experimento dirigido a producir alimentos durante futuras misiones de larga duración.
El objetivo es conseguir por primera vez dos generaciones consecutivas de arroz en órbita y determinar si la exposición prolongada a la microgravedad provoca alteraciones en la estabilidad genética de las plantas.
Las semillas utilizadas llegaron a Tiangong en mayo a bordo de la nave Shenzhou-23. Una parte nunca había salido de la Tierra, mientras que el segundo grupo descendía del arroz cosechado en el espacio durante un experimento realizado en 2022.
China consiguió entonces completar el primer cultivo de arroz de semilla a semilla en órbita, aunque el ensayo quedó limitado a una generación. Las semillas obtenidas fueron reproducidas durante tres generaciones en la Tierra antes de regresar al espacio para la nueva prueba.
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Los investigadores compararán el crecimiento de ambos grupos para identificar posibles diferencias relacionadas con su exposición previa a las condiciones espaciales.
Probarán dos formas de reproducción
El experimento contempla dos métodos para obtener una nueva generación. En el primero, los astronautas recolectarán las espigas maduras y trasladarán sus semillas a otras cajas de cultivo.
El segundo empleará un sistema de rebrote. Los astronautas retirarán los tallos después de la maduración, pero conservarán las raíces para observar si producen nuevas plantas.
El propósito es completar un ciclo de semilla a semilla y nuevamente a semilla, algo que no se ha conseguido hasta ahora en condiciones de microgravedad.
Las muestras serán devueltas a la Tierra para analizar espigas, semillas y material vegetal congelado. Los resultados ayudarán a definir métodos de agricultura espacial capaces de mantener cultivos durante periodos prolongados.
Producir alimentos y reutilizar semillas reduciría la dependencia de los suministros enviados desde la Tierra, uno de los principales desafíos para las futuras misiones humanas hacia destinos más lejanos.
Con información de EFE
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