Mundial 2026: Cuándo y dónde será el baile masivo de Gangnam Style
La explanada del Estadio Akron será el punto de encuentro para la coreografía sincronizada en el Fan Festival.
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se traslada desde los terrenos de juego hacia los espacios públicos de las ciudades sede mediante convocatorias ciudadanas organizadas en el entorno digital.
En el contexto del próximo enfrentamiento entre las selecciones nacionales de México y Corea del Sur, los seguidores de la cultura pop y el balompié consolidan una iniciativa para transformar las inmediaciones del recinto deportivo en una pista de baile colectiva.
A través de la difusión masiva en redes sociales (como TikTok e Instagram), los organizadores buscan congregar a miles de asistentes locales y extranjeros para recrear de manera sincronizada la coreografía del éxito musical global que marcó una época en la cultura digital de la última década.
La movilización de los aficionados tiene un punto de encuentro completamente definido en la capital del estado de Jalisco.
De acuerdo con las publicaciones operativas de los comités de aficionados y las páginas de difusión del Fan Festival del torneo en el occidente del país, la cita para el baile multitudinario está programada para realizarse el mismo día del compromiso futbolístico (específicamente durante las horas previas al pitazo inicial de las escuadras en el terreno de juego), este jueves.
Los coordinadores del evento determinan que la explanada principal del Estadio Akron (sede oficial de la justa mundialista en Guadalajara) alberga la concentración masiva de los fanáticos vestidos con las playeras de ambos países.
Las pautas logísticas distribuidas en internet sugieren que los participantes comiencen a congregarse tres horas antes del partido, permitiendo que las autoridades de seguridad y vialidad locales (pertenecientes al Gobierno del Estado de Jalisco) mantengan los perímetros libres para el libre tránsito y la correcta ejecución del baile temático.
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