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se traslada desde los terrenos de juego hacia los espacios públicos de las ciudades sede medianteorganizadas en el entorno digital.En el contexto del próximo enfrentamiento entre las selecciones nacionales de, los seguidores de la cultura pop y el balompié consolidan unapara transformar las inmediaciones del recinto deportivo en unaA través de laen redes sociales (como), los organizadores buscan congregar a miles de asistentes locales y extranjeros para recrear de manera sincronizada lamusical global que marcó una época en la cultura digital de la última década.La movilización de los aficionados tiene uncompletamente definido en laDe acuerdo con las publicaciones operativas de los comités de aficionados y las páginas de difusión deldel torneo en el, la cita para el baile multitudinario está programada para realizarse el mismo día del compromiso futbolístico (específicamente durante las horas previas al pitazo inicial de las escuadras en el terreno de juego), esteLos coordinadores del evento determinan que la explanada principal del(sede oficial de la justa mundialista en Guadalajara) alberga lade los fanáticos vestidos con lasLas pautas logísticas distribuidas en internet sugieren que los participantes comiencen a congregarsedel partido, permitiendo que las autoridades delocales (pertenecientes al) mantengan los perímetros libres para el libre tránsito y la correcta ejecución del baile temático.