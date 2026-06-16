Álvaro Fidalgo envía mensaje tras su debut en el Mundial 2026
Fidalgo fue titular y participativo en el mediocampo, aunque aún lejos de su mejor nivel.
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Debutó como seleccionado nacional en marzo frente a Portugal en el Estadio Ciudad de México; menos de tres meses después, Álvaro Fidalgo hizo su presentación como mundialista con la Selección Nacional, en la inauguración ante Sudáfrica.
Con pocos partidos en el Tricolor, el nacido en Asturias, España, cumplió su sueño de jugar una Copa del Mundo y lo hizo con el país quinto albergó desde 2021, cuando llegó a las Águilas del América a petición del argentino Santiago Solari.
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"Debutar en un Mundial y además en el Azteca fue increíble. Agradecido por tanto. Vamos con todo, México", escribió el "Maguito" en sus redes sociales junto a fotos del pasado 11 de junio en el Coloso de Santa Úrsula.
Fidalgo arrancó como titular y fue sustituido al minuto 66 por el juvenil Gilberto Mora. Se le mostró participativo en el mediocampo, pero todavía lejos de su mejor versión, esa que lo llevó al viejo continente con el Real Betis de España.
La Selección Mexicana volverá a jugar el jueves 18 de junio en el estadio Guadalajara, ante Corea del Sur, en actividad de la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026.
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