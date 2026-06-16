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CNTE exige a Sheinbaum definir negociación con maestros

La CNTE denuncia falta de apoyo del SNTE y mantiene abierta la mesa de negociación con el Gobierno.

Por El Universal

Junio 16, 2026 04:21 p.m.
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CNTE exige a Sheinbaum definir negociación con maestros
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      Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum definir si continuará las negociaciones con los maestros, que exigen la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, o con los banqueros, a quienes propone beneficiar con las Afores.


      "Si la presidenta decide que no va a haber más negociaciones, solicitamos nos lo diga de frente. También tiene que definir con quién va a continuar la construcción de un país diferente, con los pobres como decía el lema del presidente Andrés Manuel o con los banqueros, o con los de las finanzas o con los ricos", dijo.

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      En conferencia de prensa, enfrente del monumento de El Caballito, donde bloquearon la circulación, afirmó que de parte de la CNTE "la mesa de negociación no está rota, si nos convocan, estamos aquí".
      Hernández Morales también reclamó que los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no los apoyen.
      "Queremos decir que los charros del SNTE ahora han guardado silencio absoluto, han cerrado sus oficinas aquí, en la Ciudad de México, no porque estén resguardando no sé qué cosa, sino porque tienen miedo de que la base movilizada les reclame", aseguró.
      Por su parte, Elvira Veleces Morales, secretaria general de la Sección 14 Guerrero, señaló que la oferta del Gobierno Federal es mínima y no la aceptarán.
      "No estamos demandando que nos propongan migajas, como nosotros lo hemos dicho; pasar de una Afore a otra Afore no es la solución que estamos buscando los maestros", subrayó.
      También negó que los dirigentes de la CNTE hayan recibido algún recurso por parte del Gobierno, para detener la movilización de los maestros.
      "Los compañeros y compañeras dignos representantes de todos los contingentes jamás nos hemos vendido, ya hemos dicho claramente que demuestre el Gobierno Federal está calumnia... que nos demuestren dónde están esas prebendas que tanto dicen", reclamó.

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