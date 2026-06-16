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Irak y Noruega abren su participación en Mundial 2026

Ambos equipos buscan sumar puntos en su debut para avanzar en un grupo competitivo del Mundial 2026.

Por El Universal

Junio 16, 2026 03:41 p.m.
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Irak y Noruega abren su participación en Mundial 2026
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      Irak y Noruega levantan el telón de su participación en la Copa del Mundo de 2026 con un duelo que, aunque no acapara tantos reflectores como otros del grupo, promete ser clave desde el arranque.


      Ambos equipos saben que sumar en su debut puede marcar la diferencia en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase, en un sector donde cada punto puede resultar muy importante.

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      La selección de Noruega llega con una generación que ha despertado altas expectativas, encabezada por figuras como Erling Haaland y Martin Odegaard, futbolistas consolidados en la élite europea. El conjunto nórdico arriba con una ofensiva poderosa y dinámica, respaldada por una clasificación sólida que alimenta la ilusión de trascender.
      Del otro lado, Irak encara su presentación con la motivación de representar al futbol asiático con carácter y disciplina táctica. El equipo ha basado su crecimiento en el orden colectivo y la intensidad, características que le permitieron abrirse camino hasta esta justa mundialista.
      ¿Cuándo y a qué hora ver el partido?
      Fecha: Martes 16 de junio de 2026
      Hora en México (CDMX): 16:00 horas (4:00 pm)
      Streaming: ViX (Pase Mundial)

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