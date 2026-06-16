Sylvia Pasquel envía mensaje emotivo a Michelle Salas

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Michelle Salas

celebró surodeada de amor y felicitaciones de su familia, la hija de

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y Luis Miguel agradeció a su abuelalas especiales palabras que le dedicó en unen el que recordó la amenaza que le hizo previo a que naciera en 1989.tieney Camila, ambas hijas defruto de su relación con Luis Miguel, y Camila, de su relación con el músico Pablo Valero.La hija decompartió unen el que recordó cómo fue, un momento que calificó como uno de los más felices de su vida.Eso sí,le, que estaba por nacer, que la esperara, que tenía que ir a, pero que volvería para estar ahí cuando llegara al mundo, y así pasó, Stephanie comenzó su labor de parto en lanació en la madrugada."Esame acerqué a la panza de tu madre y le dije: 'por favor no vayas a nacer, espérame, voy a ir apero regreso en la madrugada y así lo hiciste, cuando llegué tu mamá estaba en trabajo de parto, así que nos fuimos al hospital", narróAgregó que al entrar le pusieron su bata, un gorro de doctor y unos zapatos especiales que cubrieron sus zapatos y directamente entró a lacon la"Yo con lagrabando ese momento tan especial viendo lo más hermoso que he visto en mi vida, elde mi".confesó que se sienteporque 37 años después ve a su nieta como una mujer "hecha y derecha",, guapa, elegante, culta y con un marido precioso."Tetodo lo mejor del mundo hijita, teque seas muyy que sigas siendo tancomo eres, te ama tu abuela", expresó.agradeció elde su abuela y respondió:"Cómo te quiero abuelitaaaaaaaaa"., pareja detambién opinó sobre elde"Qué bellas palabras y que manera de expresarlas. Están llenas de amor y grandes sentimientos. Felicidades para Mich @michellesalasb. Te queremos Mich, ¡sésiempre! y que la salud te lleve de la mano".