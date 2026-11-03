Vivienne Jolie elimina legalmente apellido Pitt en California

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Vivienne, la hija menor de Angelina Jolie, dejó de ser oficialmente una Pitt.

Cambio legal de Vivienne Jolie-Pitt

De acuerdo con información publicada por la revista "People", un juez de California aprobó la solicitud que la joven interpuso en julio pasado para cambiar su nombre de manera legal.

Según documentos obtenidos por el medio estadounidense, la audiencia se llevó a cabo la mañana de este lunes y tras algunas horas, la chica de 18 años pasó de llamarse Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a solo Vivienne Marcheline Jolie.

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Contexto y antecedentes familiares

Aunque el cambio se hizo oficial apenas, desde hace ya varios meses Vivienne se había distanciado del apellido de su famoso padre. En mayo de 2024, apareció como "Vivienne Jolie" en los créditos de la obra "The Outsiders", que produjo junto a su madre.

Vivienne es la cuarta hija del actor que toma la decisión de quitarse el apellido Pitt de manera oficial.

En septiembre pasado, Zahara y Maddox también cambiaron sus nombres de manera oficial; mientras que Siloh eliminó legalmente el apellido Pitt en agosto del 2024, tras el fallo del Tribunal Superior de Los Ángeles.

Durante su matrimonio, Brad y Angelina tuvieron seis hijos, tres de manera biológica: Siloh, Vivienne y Knox; y tres por medio de la adopción: Maddox, Zahara y Pax. Hasta ahora, solo Pax y Knox siguen vinculados al protagonista de "Troya".