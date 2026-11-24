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¿Te animarías a vivir la Navidad al estilo nórdico? Si tu respuesta es sí, échale un ojo a este festival que te transportará a un mundo lleno de guerreros, brujas, caballeros, doncellas y fantasía vikinga/navideña.

Festival Yule Fest 2026 en La Marquesa: tradición y actividades

Ve preparando tu mejor look, porque en "Destinos" de EL UNIVERSAL te contamos cuándo será la experiencia en el bosque de La Marquesa, Estado de México.

La cultura medieval y el espíritu vikingo se fusionarán con las tradiciones de invierno en el festival Yule Fest 2026.

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Dicho evento reunirá actividades pensadas para convivir un fin de semana en familia, incluyendo a las mascotas.

Programación y detalles del festival

En la siguiente edición, su programa integrará espectáculos con fuego, justas a caballo, zona de acampar, shows de vikingos y exhibiciones de cetrería y aves, todos muy al estilo nórdico.

También habrá rituales de temporada, como el tradicional Tronco de Yule o la aparición de Krampus, una criatura demoníaca del folclore alpino que, de acuerdo con la tradición, castiga a quienes se portaron mal durante el año.

De igual manera, la música y la danza vikinga tendrán su propio espacio, ya que se llevarán a cabo presentaciones de música folk, orquesta y cantos medievales.

Para los coleccionistas, el Yule Fest 2026 contará con un mercadillo de artículos y productos temáticos, perfecto para llevarte un souvenir o conseguir el regalo para esta temporada festiva.

Y por supuesto, ¡se permitirá ir disfrazado! La única recomendación es acudir abrigado, ya que el clima de La Marquesa suele ser frío.

Los boletos para el Festival Medieval de Invierno 2026 ya se encuentran a la venta en la plataforma Boletia. Estos son los precios:

- Boleto general al 2 x 1 para el primer día: $450 pesos (más cargos por servicio).

- Boleto general al 2 x 1 para el segundo día: $450 pesos (más cargos por servicio).

- Boleto general al 2 x 1 para ambos días, más campamento: $900 pesos (más cargos por servicio).

- Menores de 10 años y mascotas entran gratis.

La Navidad nórdica se celebrará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Como lo mencionamos anteriormente, la cita será en La Marquesa, a aproximadamente a 1 hora con 30 minutos en auto desde la Ciudad de México.