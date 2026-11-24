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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que México pasó al lugar número 8 de los países con obesidad infantil, luego de estar en primer lugar.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo atribuyó esta posición al retiro de dulces y bebidas azucaradas en las escuelas.

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"México pasó del número 1 al número 8. Y nosotros lo asociamos, principalmente, al retiro de dulces en las escuelas. Lo que muestra el reporte es que no sigue creciendo, que ahora lo que tenemos que hacer es bajarlo todavía más", dijo."Pero la aceleración que teníamos, esa ya se paró y es algo buenísimo. Entonces, todavía tenemos que seguir trabajando; y también al Programa Vive Saludable, Vive Feliz en las escuelas. Son dos años en donde ya no hay dulces en las escuelas o bebidas azucaradas y que está el Programa Vive Saludable, Vive Feliz donde se orienta a las madres y padres de familia de la situación de salud de sus hijos", comentó la titular del Ejecutivo federal.El gobierno de México reportó recientemente que nuestro país logró una reducción significativa en los niveles de obesidad infantil al pasar, de un periodo de 15 años, de ocupar los primeros lugares a nivel mundial a posicionarse en el octavo sitio, de acuerdo con el más reciente informe Federación Mundial de la Obesidad (World Obesity Federation).El reporte Atlas Mundial de la Obesidad 2026 —en el que se incluye a 196 países— señala que actualmente México registra cerca de 13 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años con sobrepeso u obesidad, lo que lo ubica por debajo de naciones como China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Egipto.