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El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por mayoría, con el voto en contra de los regidores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027, que contempla una recaudación estimada de tres mil 800 millones de pesos, 150 millones más respecto a lo aprobado para 2026. El documento será turnado al Congreso del Estado para su análisis y eventual aprobación.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, Margarita Hernández Fiscal, defendió que el proyecto no contempla incrementos en las contribuciones municipales y que el aumento en los ingresos proyectados responde principalmente a mayores recursos federales y a una mayor participación de los contribuyentes.

Detalló que durante 2026 se han recaudado más de 600 millones de pesos por impuesto predial, 24 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Entre los beneficios fiscales que se mantendrán para 2027 mencionó el descuento del 50 por ciento en el predial para personas adultas mayores, jubiladas y con discapacidad, así como los estímulos por pronto pago de 15, 10 y cinco por ciento. También se incorporarán incentivos en el impuesto predial y en el de adquisición de inmuebles para el programa de Viviendas para el Bienestar, además de apoyos para jóvenes emprendedores y madres autónomas.

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En tanto, Hernández Fiscal hizo un llamado a los diputados locales para que revisen integralmente la propuesta y privilegien el interés ciudadano por encima de las diferencias partidistas antes de resolver sobre su aprobación.

La regidora del PVEM, Magdalena Cisneros Jiménez, rechazó los señalamientos del alcalde Enrique Galindo Ceballos sobre supuestas propuestas de la fracción para incrementar los cobros municipales.

Aclaró que sus planteamientos durante las mesas de trabajo buscaban evitar sanciones desproporcionadas, establecer reglas claras y proteger la economía de las familias, por lo que consideró incorrecto atribuirles la intención de aumentar impuestos.

Como ejemplo, señaló que propuso incorporar directamente en la Ley de Ingresos los tabuladores de multas municipales para que ciudadanos y comerciantes conozcan previamente los montos que podrían pagar, sin dejar su determinación a criterio de las dependencias.

También planteó reducir y diferenciar las sanciones por daños a árboles y arbustos ocasionados durante siniestros viales, de manera que no reciban el mismo castigo quienes provocan daños intencionalmente que quienes lo hacen de forma accidental.