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-Después de que México perdiera su estatus de país libre de sarampión junto a Estados Unidos y Bolivia, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, comentó que el retiró de la calificación "es algo que veíamos venir".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Kershenobich confió en que "vamos a recuperar la calificación pronto" y reportó solo 12 casos activos de sarampión en Chiapas.

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"El retiro de la calificación es algo que lo veíamos venir, en el sentido de que cuando tienes un brote de sarampión como el que tuvimos, pues toma un tiempo poderlo alcanzar. Actualmente, tenemos 12 casos activos en un solo estado, que es Chiapas. Eso da la tranquilidad de que hemos logrado avanzar en forma muy importante", dijo el titular de la Ssa.David Kershenobich mencionó que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han reconocido a nuestro país como "un ejemplo" de cómo la vacunación puede controlar un brote.Indicó que siempre existe la posibilidad de tener brotes importados de sarampión: "Y en ese reconocimiento, ellos no pueden ir necesariamente quebrando la regla que tienen de quitar o no la calificación, que la vamos a recuperar pronto".Insistió Kershenobich que la vacunación tiene como propósito prevenir enfermedades y México siempre se ha caracterizado por tener un programa adecuado de vacunación."La prevención que estamos logrando con las vacunas se va a ver reflejada en la calidad de vida de las personas, de todos nosotros", expresó al agradecer a las personas mexicanas su interés por la vacunación."En la actualidad tenemos ya el 90% de la gente vacunada y eso permite que la posibilidad de que llegue un brote sea todavía más difícil (...). Actualmente, por ejemplo en sarampión, tenemos 10 millones de vacunas disponibles, más que suficiente", concluyó.