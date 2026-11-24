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Entre 2015 y 2025 fueron asesinadas en México 36 mil 829 mujeres. Solo una de cada cuatro de esas muertes se registró como feminicidio, y la proporción va de 6% a 73% según la entidad, destacó un análisis de la UNAM.

UNAM analiza feminicidios en México: cifras y diferencias estatales

El investigador y académico Héctor Hernández Bringas, expuso que cada vez que se publican las cifras de feminicidio aparecen las listas de las entidades "más peligrosas" para las mujeres. Esas listas, sin embargo, dicen tanto de la violencia como de la manera en que cada fiscalía clasifica los asesinatos de mujeres. Leídas sin ese cuidado, pueden ocultar dónde se mata más a las mujeres y castigar, paradójicamente, a las fiscalías que investigan mejor.

El estudio "Feminicidio: lo no dicen que los rankings" expone que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que contabiliza a las víctimas a partir de las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales, entre 2015 y 2025 fueron asesinadas en el país 36,829 mujeres, más de nueve cada día. De ellas, 9,171 fueron registradas como víctimas de feminicidio y 27,658 como víctimas de homicidio doloso.

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El número de mujeres asesinadas creció de 2,161 en 2015 a un máximo de 3,846 en 2019, se mantuvo cerca de ese nivel hasta 2022 y descendió a 2,819 en 2025. En términos de tasa, la reducción desde 2019 es de 30%: de 5.9 a 4.1 homicidios por cada cien mil mujeres.

Las fiscalías y la clasificación de feminicidios en México

Los feminicidios siguieron una trayectoria parecida: pasaron de 428 en 2015 a un máximo de 1,022 en 2021 y a 736 en 2025, equivalentes a 1.1 por cada cien mil mujeres. La proporción de homicidios de mujeres que se registra como feminicidio subió de 20% en 2015 a alrededor de 25% desde 2018, un aumento que refleja, en buena medida, la adopción gradual del tipo penal por las fiscalías.

El promedio nacional esconde diferencias enormes. Entre 2015 y 2025, en Sinaloa se tipificaron como feminicidio siete de cada diez homicidios de mujeres; en Campeche y Yucatán, seis de cada diez; en Coahuila, Durango y Nuevo León, alrededor de la mitad. En el otro extremo, en Guanajuato apenas 6%; en Baja California y Guerrero, uno de cada diez, y en Colima, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, entre 13% y 15%.

Lo más revelador es la relación entre esa proporción y el nivel de violencia. Las entidades que más tipifican tienen, en general, tasas de homicidios de mujeres bajas: menos de una por cien mil mujeres en Yucatán y alrededor de dos en Durango, Coahuila y Campeche. Las que menos tipifican están entre las más violentas del país: Colima, con 22.4 homicidios por cien mil mujeres, más de cuatro veces el promedio nacional (5.1); Baja California (13.2), Chihuahua (11.5), Zacatecas y Guerrero (10.2). Donde más se mata a las mujeres, una menor proporción de esas muertes se registra como feminicidio.

Es probable que en contextos de violencia criminal generalizada las fiscalías tiendan a atribuir los asesinatos de mujeres a la delincuencia organizada y a clasificarlos como homicidios dolosos, y que la sobrecarga de trabajo debilite la investigación con perspectiva de género, en el mejor de los casos En el peor de los casos motivados por incentivos políticos y mediáticos. Sinaloa es la excepción más notable: aun con el fuerte aumento de la violencia en 2025, siguió registrando como feminicidio casi siete de cada diez homicidios de mujeres.

El especialista en demografía indica que dos ejemplos muestran el peso de los criterios. En 2025, Colima registró 98 mujeres asesinadas y solo tres feminicidios. Si tipificara en la proporción de Sinaloa, su tasa de feminicidio sería de 16.4 por cien mil mujeres, cinco veces la más alta observada.

Tamaulipas, por su parte, pasó de no registrar ningún feminicidio en 2015, y de tipificar 7% de los homicidios de mujeres en 2021, a 68% en 2024 y 73% en 2025. Ningún fenómeno criminal cambia tan rápido; los criterios de registro, sí.

Estados con mayores tasas de feminicidio y homicidio en México

Ordenadas por su tasa de feminicidio en el periodo 2015-2025, las entidades con valores más altos son Morelos (3.3 por cien mil mujeres), Colima (2.8), Sinaloa (2.6), Sonora (2.1) y Tabasco (1.8). Si el orden se establece por la tasa total de homicidios de mujeres, la lista cambia: encabezan Colima, Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Guerrero, y Morelos ocupa el sexto lugar (gráfica 3). Sinaloa, tercera en feminicidio, es apenas vigésima en homicidios de mujeres; Baja California, segunda en violencia letal contra las mujeres, es decimocuarta en feminicidio.

El caso de Morelos ilustra por qué conviene leer ambos indicadores. Su proporción de tipificación (33%) está prácticamente en la mediana de las entidades; no es una calificación especialmente amplia. Su primer lugar en feminicidio resulta de combinar una violencia muy alta contra las mujeres —la sexta tasa del país— con una tipificación mucho mayor que la de entidades con niveles de violencia similares, como Chihuahua (15%), Zacatecas (13%) o Guerrero (10%). En 2025 ocupó el segundo lugar en ambos indicadores: en homicidios de mujeres, después de Colima, y en feminicidio, después de Sinaloa, pese a contar desde 2015 con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.