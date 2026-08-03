Truth Social vende acceso anticipado a mensajes de Trump

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NUEVA YORK.- Truth Social comenzó a vender a clientes institucionales un acceso más rápido a las publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyos mensajes han llegado a provocar movimientos en los mercados financieros.

El servicio, denominado Truth API, distribuye las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la plataforma antes de que lleguen las notificaciones convencionales. La lista es encabezada por Trump, quien cuenta con 12.9 millones de seguidores.

Trump Media & Technology Group, empresa matriz de la red social, informó que la herramienta está dirigida a organizaciones para las cuales un retraso en la información puede representar un costo económico, entre ellas firmas de corretaje bursátil.

La ventaja ofrecida sería de apenas milisegundos, pero ese margen puede resultar relevante para compañías que utilizan sistemas automatizados para comprar o vender activos financieros.

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Trump emplea habitualmente Truth Social para anticipar decisiones sobre aranceles, restricciones comerciales y política internacional, en ocasiones antes de que la información sea difundida por los canales oficiales de la Casa Blanca.

Este lunes, por ejemplo, publicó mensajes relacionados con las negociaciones con Irán, un asunto con posibles efectos sobre los precios del petróleo; la intervención estadounidense en Venezuela, y las elecciones de medio mandato.

Legisladores piden investigar el servicio

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Adam Schiff solicitaron a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) determinar si la venta de acceso anticipado a mensajes relacionados con decisiones gubernamentales viola alguna disposición legal.

Truth API comenzó a ofrecerse oficialmente el sábado, después de generar cuestionamientos desde su presentación en julio.

La empresa no ha publicado las tarifas ni promociona abiertamente el servicio en su sitio. El diario Financial Timesinformó previamente que Trump Media analizaba fijar un precio cercano a 100 mil dólares mensuales.

Trump es el principal accionista de la compañía, aunque sus títulos permanecen en un fideicomiso administrado por uno de sus hijos mientras ocupa la Presidencia.

El mandatario lanzó Truth Social en 2021, después de que Twitter y Facebook suspendieran sus cuentas a raíz del asalto al Capitolio del 6 de enero. Después de Trump, las cuentas con más seguidores en la plataforma corresponden a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump.