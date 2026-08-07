Las eSIM aceleran su adopción entre viajeros

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Viajar al extranjero sin buscar un chip físico o depender del Wi-Fi gratuito comienza a convertirse en la nueva normalidad. La adopción de las eSIM avanza con rapidez impulsada por la evolución de los smartphones, la demanda de conectividad inmediata y un cambio en los hábitos de los viajeros, quienes cada vez priorizan mantenerse en línea desde el momento en que aterrizan.

Carlos Torres, Growth Director de Airalo, considera que el mercado atraviesa una etapa de crecimiento acelerado y prevé que, en un plazo de dos o tres años, alrededor del 90% de los teléfonos inteligentes funcionen únicamente con eSIM, dejando atrás las tarjetas físicas.

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"Más y más dispositivos comienzan a dejar de lado los SIM físicos. Dentro de un par de años yo creo que el 100% del parque de teléfonos celulares va a ocupar solamente eSIMs, dejando de lado la contaminación y los residuos que generan los chips físicos", indica en entrevista.Torres explica que este cambio no responde únicamente a la innovación tecnológica. También obedece a la necesidad de los viajeros de permanecer conectados desde que llegan a otro país, sin depender de cafeterías o restaurantes para acceder a internet o buscar un establecimiento donde comprar un chip local.Además de la expansión de dispositivos compatibles, Torres señala que el principal reto sigue siendo educativo. Muchas personas aún desconocen que pueden descargar una eSIM desde una aplicación y activarla antes de viajar, evitando cambiar físicamente la tarjeta SIM al llegar a su destino.A ello se suman dudas relacionadas con la seguridad y la percepción de que este tipo de servicios resulta más costoso que el roaming tradicional, cuando, asegura, suele ofrecer precios más competitivos.Uno de los cambios más visibles se observa en quienes realizan recorridos por varios países. Antes era común adquirir un chip diferente en cada destino, pero ahora una sola eSIM puede cubrir regiones completas."Con una sola descarga y una sola eSIM puedes tener data ilimitada en toda Europa sin tener que hacer ningún cambio. Esa conveniencia es uno de los grandes diferenciadores que la gente puede encontrar al momento de viajar", señala.La desaparición gradual de la tarjeta física también abre nuevas posibilidades para los fabricantes de teléfonos. Aunque Torres aclara que no es especialista en diseño de dispositivos, considera que eliminar el espacio destinado a la SIM física permite aprovechar mejor el interior del equipo.Ese margen puede destinarse a baterías de mayor capacidad, reducir el grosor del smartphone o incluso optimizar costos de fabricación, una tendencia que ya empieza a reflejarse en algunos modelos recientes.En materia de seguridad, destaca que la protección de datos se ha convertido en una prioridad para las empresas que ofrecen este tipo de soluciones."Somos una empresa de tecnología. La seguridad de datos nos la tomamos muy en serio y hay un equipo detrás liderando esas investigaciones y ese respaldo durante toda la experiencia de los clientes", detalla el directivo de Airalo.