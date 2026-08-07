Kaspersky: casi 50% de usuarios sufrió abuso digital en 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El abuso digital ya no proviene únicamente de desconocidos. De acuerdo con un estudio global de Kaspersky, 46% de las personas ha experimentado alguna forma de abuso facilitado por la tecnología durante el último año, una problemática que incluye ciberacoso, vigilancia no autorizada, control de cuentas, exclusión digital y difusión de información privada.

La investigación, realizada entre 7 mil 600 personas de 19 países, incluido México, también encontró que casi la mitad de las víctimas identifica a alguien de su entorno cercano como responsable de estas agresiones, como amigos, parejas, familiares o compañeros de trabajo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las conductas más frecuentes se encuentran el envío constante de mensajes ofensivos, el bloqueo deliberado para generar daño emocional, el ciberacoso y el doxxing, práctica que consiste en divulgar información personal sin consentimiento. Además, las víctimas suelen experimentar, en promedio, tres tipos distintos de abuso digital.Kaspersky advierte que muchas de estas acciones pasan desapercibidas porque suelen normalizarse dentro de las relaciones personales. Revisar conversaciones privadas, exigir contraseñas, monitorear la ubicación en tiempo real o controlar con quién habla una persona pueden convertirse en mecanismos de vigilancia e intimidación."Durante años hemos asociado los riesgos digitales con amenazas externas, pero esta investigación demuestra que una parte importante del abuso facilitado por la tecnología ocurre dentro de relaciones cotidianas", explicó Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para Américas de Kaspersky.Cómo reducir el riesgo de sufrir abuso digitalPara reducir el riesgo, la empresa recomienda:· Utilizar contraseñas únicas y robustas.· Activar la autenticación en dos pasos.· Revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones.· Desconfiar de cualquier intento de controlar dispositivos o cuentas personales.También aconseja guardar evidencias y buscar apoyo cuando se detecten señales de abuso.