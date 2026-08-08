Continúa cerrada alberca municipal

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CIUDAD VALLES.- Un mes sin actividad tiene la alberca olímpica municipal, de acuerdo con usuarios que refieren haber sido informados sobre un mantenimiento, pero la pileta ya cuenta con manchas de lama.

A pesar de que de manera oficial se ha manejado el argumento de que se encuentra en mantenimiento, la piscina del Centro Cultural ha estado sin actividad casi el mes y entre los más afectados se encuentran personas adultas mayores que usan el lugar para hacer ejercicio y mantener su nivel óptimo de salud, además de que las clases de natación a otros grupos de edades se interrumpieron del todo.

Un vídeo de una usuaria y quejosa da a conocer que se aprecian manchas en la alberca que ellos atribuyen a lama, por la falta de circulación del líquido.

Refirieron que harán una protesta "pacífica" para pedir que se reanuden los trabajos en ese lugar.

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