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Pensión Bienestar: ubica tu módulo y revisa qué día te toca

La incorporación cierra el 25 de octubre; sábado y domingo atenderán a personas de todas las letras.

Por Pulso Online

Octubre 22, 2026 08:05 p.m.
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Pensión Bienestar: ubica tu módulo y revisa qué día te toca
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      CIUDAD DE MÉXICO. El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores concluye el 25 de octubre. Para realizar el trámite, los solicitantes deben ubicar su módulo y acudir con la documentación requerida, en un horario de 9:00 a 16:00 horas

      La sede puede consultarse en el portal Ubica tu Módulo Bienestar. Los interesados deben seleccionar su estado y municipio o alcaldía, completar la verificación de seguridad y presionar el botón de búsqueda. También pueden ingresar desde la página de la Secretaría de Bienestar

      Este jueves 22 de octubre corresponde el registro a quienes tienen un primer apellido que comienza con N, Ñ, O, P, Q o R. El viernes 23 atenderán las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z; el sábado 24 y domingo 25 podrán acudir personas de todas las letras

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      Para solicitar la incorporación se requiere identificación oficial vigente, CURP de impresión reciente, acta de nacimiento legible y comprobante de domicilio no mayor a seis meses, además de un número telefónico de contacto. Entre las identificaciones aceptadas están la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional y credencial del Inapam. 

      Las personas que necesiten orientación pueden comunicarse a la Línea de Bienestar, 800 639 42 64. Quienes tengan alguna condición que les impida trasladarse pueden consultar la posibilidad de una visita domiciliaria para efectuar el registro

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