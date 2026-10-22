Ataques con drones ucranianos dañan centros de datos clave en Rusia

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Rusia se enorgullece de sus avances digitales, desde un amplio sector de servicios de comercio electrónico hasta ambiciosos planes para desarrollar inteligencia artificial.

Pero ahora, dentro de los combates desencadenados por la invasión rusa a gran escala iniciada hace 4 años y medio, algunos de los centros de datos clave que sustentan su destreza técnica han quedado fuera de servicio por ataques de drones ucranianos y han sufrido daños que podría tomar mucho tiempo reparar.

Ataques recientes a centros de datos en Rusia

Ucrania atacó este mes tres importantes centros de datos del gigante tecnológico Yandex, uno del mayor banco de Rusia, Sberbank, y uno de la plataforma de redes sociales VKontakte, el equivalente del país a Facebook.

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Aunque Yandex, Sberbank y VKontakte han divulgado pocos detalles sobre los daños, personas y empresas en toda Rusia han reportado interrupciones generalizadas de los servicios en la nube. La banca, el comercio electrónico, la geolocalización y los servicios de transporte por aplicación, así como Alisa, el asistente virtual de Yandex, y los chatbots de IA multimodales, han sufrido interrupciones prolongadas.

Las repercusiones se extendieron incluso al sistema judicial ruso, lo que, según reportes, obligó a tribunales de arbitraje a cancelar o aplazar audiencias y cortó el acceso a bases de datos.

La mayoría de los expertos prevé que reparar los daños podría llevar meses, si no años. Algunos advierten que las aspiraciones de Moscú de convertirse en líder en el desarrollo de IA podrían verse frenadas de manera significativa.

"Esto, en la práctica, deja a Rusia muy rezagada en la carrera de la IA", afirmó Mikhail Klimarev, jefe del grupo activista Sociedad para la Protección de Internet.

Vulnerabilidad y consecuencias estratégicas

Los centros de datos son los objetivos más recientes de las campañas aéreas que ambos bandos libran contra la infraestructura vital del otro.

Misiles y drones rusos han golpeado la red eléctrica de Ucrania y otros sitios clave, como parte de los esfuerzos del Kremlin por debilitar la moral y la resistencia. Moscú intensificó esos ataques a medida que se acerca el invierno, aprovechando la escasez de interceptores Patriot suministrados por Estados Unidos, cuyas reservas se han agotado por la guerra de Washington con Irán.

Ucrania respondió con oleadas de ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas, lo que desencadenó una enorme crisis de combustible y llevó la guerra a millones de civiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado a los ataques del aumento de los precios mundiales del petróleo, que se han disparado en gran medida debido a la guerra de Estados Unidos con Irán. A principios de este mes, Trump alcanzó un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para importar diésel, lo que conmocionó a Ucrania y a sus aliados.

Ucrania también atacó enormes almacenes de los principales minoristas en línea de Rusia, Wildberries y Ozon.

Los ataques de Kiev contra centros de datos rusos siguieron de cerca los recientes golpes de Moscú contra centros de datos en Ucrania, que interrumpieron internet y las transmisiones de televisión.

Drones ucranianos atacaron el 8 de octubre un centro de datos de Yandex en Sasovo, en la región de Ryazan, que alberga dos de las tres supercomputadoras de la empresa. Un centro de datos en Kaluga fue atacado un día después y el de Vladimir fue alcanzado el 11 de octubre.

El centro de datos y núcleo de IA de Sberbank fue atacado el 14 de octubre en Balakovo, en la región de Saratov, y cuatro días después Kiev golpeó un centro de datos en San Petersburgo que presta servicio a VKontakte.

Los centros de datos son vulnerables

Mientras que las refinerías de petróleo y los almacenes son presas fáciles, los centros de datos son objetivos aún más accesibles: edificios enormes repletos de servidores y de infraestructura de energía y refrigeración de apoyo. Un dron que transporte una carga relativamente ligera de explosivos puede provocar un daño duradero.

La vulnerabilidad de los centros de datos quedó expuesta por Irán, cuyos drones atacaron dos centros de datos de Amazon Web Services en Emiratos Árabes Unidos y uno en Baréin. AWS indicó el mes pasado que no pudo restablecer el acceso a los recursos y datos alojados en dos de ellos.

Yandex ha realizado simulacros de accidente en los que uno de sus seis centros de datos quedara incapacitado, pero quedó desprevenida cuando sus tres instalaciones clave fueron atacadas en cuatro días. No quedó claro de inmediato por qué habían fallado las defensas antiaéreas cerca de los sitios.

"El problema en Rusia es que tienen que cubrir un país enorme con defensa antiaérea y no tienen suficiente", señaló Nick Reiners, analista sénior de geotecnología en Eurasia Group.

Los esfuerzos de Rusia por construir un "internet soberano" se vuelven en su contra

Ucrania ha almacenado datos críticos en servidores de países europeos aliados, lo que ayuda a limitar los daños de los ataques rusos. Pero la estricta política de soberanía digital de Moscú exige que todo el almacenamiento de datos se haga dentro del país, lo que lo vuelve extremadamente vulnerable.

"Como toda la infraestructura y todos los datos están ubicados dentro de Rusia, es relativamente más fácil derribarlos", explicó Reiners.

Klimarev pronosticó que los ataques a centros de datos podrían alentar a muchas de las principales empresas rusas a trasladar datos al extranjero, mientras que las autoridades podrían suavizar sus esfuerzos por endurecer los controles de internet para minimizar los daños.

"Paradójicamente, los ataques contra centros de datos han salvado al internet ruso del aislamiento, ya que ahora tendrán que trasladar activos de cómputo, muy probablemente, a Europa", sostuvo Klimarev. "Es muy probable que muchas empresas rusas estén ahora recorriendo el mercado europeo para alquilar activos de cómputo".

Los rusos están molestos por los cortes de servicios

Yandex domina la vida digital en Rusia y en muchas naciones exsoviéticas. Ofrece una amplia variedad de funciones, como un motor de búsqueda, almacenamiento en la nube, aplicaciones de pago, geolocalización y servicios de transporte por aplicación, así como plataformas de comercio electrónico.

"Yandex es algo así como Uber, Amazon, Google y todo eso combinado", con todo "concentrado en apenas unos pocos centros de datos", comentó Reiners. "Desde una perspectiva estratégica, son un objetivo excelente".

Los ataques contra Yandex provocaron interrupciones sin precedentes, paralizando pagos, pedidos en línea, viajes en taxi y el acceso a datos personales.

Igor Mann, residente en Moscú, contó que no pudo recoger un pedido que hizo en Yandex Market, una plataforma de comercio electrónico. Señaló que intentó usar una red privada virtual, pero "nada funcionó".

El taxista Pavel Belyavskiy, que recibe pedidos a través de la aplicación de transporte de Yandex, no pudo conectarse con los pasajeros.

"En varios pedidos ya, he terminado esperando mucho tiempo y tuve que cancelar el viaje porque ni siquiera podía ponerme en contacto con el pasajero", relató.

Los ataques también causaron interrupciones temporales en algunas grandes empresas y bancos que dependen de los servicios en la nube de Yandex.

"No se trata solo de comodidad; también se trata del trabajo (...) ligado a la vida cotidiana", expresó otro residente de Moscú, Eduard Malyavko.

Daños a la inteligencia artificial y recuperación

Yandex dijo que restableció la mayoría de los servicios clave en la nube en los días siguientes al recurrir a otros centros de datos en Rusia. Pero el daño a los esfuerzos de desarrollo de IA de la empresa está ampliamente considerado como enorme y más duradero.

Yandex ha invertido en enormes centros de datos a medida que el auge mundial de la IA impulsa la demanda de potencia de cómputo. Las tres supercomputadoras de la empresa, utilizadas para desarrollar modelos, están clasificadas entre las 500 mejores del mundo. Su computadora más potente —en el centro de datos de Sasovo— ocupaba el puesto 19.

Yandex no reveló el alcance de las consecuencias de los ataques, pero imágenes satelitales indicaron que sus centros de datos sufrieron daños graves. Algunos observadores señalaron que los incendios provocados por los ataques probablemente dañaron seriamente chips de alta gama y otros equipos clave.

"Con un golpe de este tipo, es difícil esperar que al menos algo haya quedado intacto: el equipo de los centros de datos es frágil, exigente y caro", manifestó Klimarev. "El hollín del incendio es malo para la electrónica".

Aunque Rusia ya iba con años de retraso respecto de Estados Unidos y China, "los ataques con drones de Ucrania probablemente retrasarán aún más los esfuerzos rusos en IA", indicó Connor Martin, experto del Consejo de Relaciones Exteriores.

En un comentario, sostuvo que Rusia probablemente tendrá dificultades para reemplazar rápidamente los chips Nvidia A100, diseñados en Estados Unidos, que alimentan las supercomputadoras de Yandex.

Klimarev también dijo que el déficit mundial de chips de alta gama, combinado con las sanciones sobre su entrega a Rusia, hará que las reparaciones sean largas y costosas.

"No estoy seguro de que pueda hacerse en medio año, en un año, o siquiera que pueda hacerse", concluyó.