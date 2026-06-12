Lesionados, dos motociclista en distintos accidentes

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CIUDAD VALLES.- Dos motociclistas resultaron lesionados en diferentes accidentes ocurridos dentro de la zona urbana de Ciudad Valles.

El primer percance se registró la tarde del jueves, en el cruce del bulevar Carretera al Ingenio y la calle Morelos, en la colonia Francisco Villa.

De acuerdo con los reportes, un motociclista que circulaba por la vía principal fue impactado por el conductor del taxi número económico 396, del sitio Frontera, quien presuntamente salió sin precaución de la colonia e intentó cruzar el bulevar.

Elementos de Protección Civil Municipal, en coordinación con socorristas del Equipo de Respuesta Comunitario de Emergencias y Desastres de la Ciudad (ERCED), auxiliaron al motociclista, quien presentó golpes y raspones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

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Minutos después, los mismos cuerpos de auxilio acudieron al cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Estadio, frente al salón del Sindicato del Seguro Social.

En ese punto, otro motociclista fue derribado por un vehículo no identificado. El afectado sufrió una lesión en una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital en una ambulancia de la Coordinación Municipal de Salud, a cargo de Protección Civil.