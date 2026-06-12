logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EL TRIUNFO DE MÉXICO!

Fotogalería

¡CELEBRAN EL TRIUNFO DE MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prevén lluvias fuertes este viernes en SLP

Protección Civil monitorea una posible baja presión

Por Redacción

Junio 12, 2026 07:43 a.m.
A
Prevén lluvias fuertes este viernes en SLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este viernes 12 de junio se pronostican lluvias y tormentas puntuales fuertes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente a partir de la tarde.

      La dependencia estatal señaló que mantiene monitoreo sobre la Bahía de Campeche, debido a que presenta potencial para la formación de una baja presión, lo que podría generar tormentas fuertes durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

      Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar emergencias reales al número de WhatsApp 444 213 2858.

      LEA TAMBIÉN

      Posible formación ciclónica dejaría más lluvias en SLP

      De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias se presentarán principalmente durante la tarde y noche

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Prevén lluvias fuertes este viernes en SLP
      Prevén lluvias fuertes este viernes en SLP

      Prevén lluvias fuertes este viernes en SLP

      SLP

      Redacción

      Protección Civil monitorea una posible baja presión

      Lluvias continuarán este viernes en todo San Luis
      Lluvias continuarán este viernes en todo San Luis

      Lluvias continuarán este viernes en todo San Luis

      SLP

      Redacción

      Protección Civil informó que se esperan precipitaciones en las cuatro regiones del estado

      Suspenden clases por Mundial de Fut
      Suspenden clases por Mundial de Fut

      Suspenden clases por Mundial de Fut

      SLP

      Flor Martínez

      La medida fue autorizada por el gobernador: director del SEER

      Al final del juego volvemos...besos
      Al final del juego volvemos...besos

      Al final del juego volvemos...besos

      SLP

      Martín Rodríguez