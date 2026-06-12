Prevén lluvias fuertes este viernes en SLP

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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este viernes 12 de junio se pronostican lluvias y tormentas puntuales fuertes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente a partir de la tarde.

La dependencia estatal señaló que mantiene monitoreo sobre la Bahía de Campeche, debido a que presenta potencial para la formación de una baja presión, lo que podría generar tormentas fuertes durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar emergencias reales al número de WhatsApp 444 213 2858.

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