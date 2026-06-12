Prevén lluvias fuertes este viernes en SLP
Protección Civil monitorea una posible baja presión
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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este viernes 12 de junio se pronostican lluvias y tormentas puntuales fuertes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente a partir de la tarde.
La dependencia estatal señaló que mantiene monitoreo sobre la Bahía de Campeche, debido a que presenta potencial para la formación de una baja presión, lo que podría generar tormentas fuertes durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.
Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar emergencias reales al número de WhatsApp 444 213 2858.
Posible formación ciclónica dejaría más lluvias en SLP
De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias se presentarán principalmente durante la tarde y noche
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