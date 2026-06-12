CNTE mantiene huelga y prepara más protestas en CDMX

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A 12 días de iniciada la huelga nacional, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará este viernes 12 de junio una nueva jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, donde prevé al menos dos protestas en la capital.

Sigue huelga nacional, plantón en CDMX y movilizaciones

Las y los maestros de la CNTE destacaron que el movimiento ha recibido el respaldo de organizaciones sindicales, estudiantes normalistas, madres buscadoras y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

"Hoy la Coordinadora no sólo está acompañada por la disidencia magisterial, sino por distintos sectores organizados del pueblo", expresó.

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Fernández ratificó la continuidad de la huelga nacional, del plantón instalado en la Ciudad de México y de las movilizaciones acordadas por la organización, al asegurar que la CNTE mantendrá una postura "firme y digna" mientras no exista una respuesta de fondo a sus demandas.

CNTE señala criminalización del movimiento

Fernández acusó además a las autoridades de criminalizar la protesta magisterial pese a que, aseguró, la CNTE ha privilegiado el diálogo a través de las mesas instaladas con funcionarios federales.

Aunque reconoció que en las reuniones con el gobierno se han presentado algunos ofrecimientos, sostuvo que éstos fueron considerados insuficientes por la Asamblea Nacional Representativa y que serán las bases quienes determinen si existen condiciones para avanzar hacia una solución del conflicto.

El representante sindical afirmó que la actual huelga ha puesto a prueba la capacidad de organización y resistencia de la Coordinadora frente a un gobierno que se presenta como transformador, pero que, a su juicio, mantiene políticas similares a las de administraciones anteriores.

Maestros acusan incumplimiento de sus demandas

Durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), realizada la noche del jueves y que concluyó durante la madrugada de hoy, Rodán Fernández, integrante de la Sección 58 de Zacatecas, acusó al gobierno federal de incumplir el compromiso de campaña de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y sostuvo que las propuestas presentadas en las mesas de diálogo siguen sin atender las demandas centrales del movimiento.