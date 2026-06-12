Fallan Instagram, Facebook, WhatsApp y Messenger

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Si pensaste que tu internet estaba fallando, no es así. A través de la página DownDetector, especializada en recopilar problemas de diferentes apps, se dio a conocer que Instagram, Facebook, WhatsApp y Messenger estaban teniendo problemas.

De acuerdo con los primeros reportes, Facebook comenzó a tener problemas desde las 7:41 de la mañana y su punto máximo llegó a las 8:11 con 5245 reportes. De acuerdo con el sitio web, los principales problemas se presentan en la app (47%), inicio de sesión (33%) y conexión con el servidor (16%).

Por su parte, Messenger también presenta problemas. De acuerdo con las estadísticas, el punto más alto de reportes lo obtuvo a las 7:48 con 260 informes. Los principales problemas se presentan en el inicio de sesión (67%), la app (24%) y la mensajería (7%).

También Instagram ha presentado una serie problemas, relacionadas con la app (68%), conexión con el servidor (14%) y con el inicio de sesión (14%). El pico más alto de reportes lo tuvo a las 8:20 con 326 informes registrados. El equipo de Tech Bit confirma que tuvo problemas al intentar subir historias a su perfil, lo cual puede deberse a los mismos percances que sufre la app de Meta.

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De acuerdo con usuarios, WhatsApp también ha enfrentado algunos problemas. Los más reportados están relacionados con la versión web de la app de mensajería (47%), mientras que el 23% de los reportes señalan que han tenido problemas con la app y el 16% con el inicio de sesión.