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Lluvias continuarán este viernes en todo San Luis

Protección Civil informó que se esperan precipitaciones en las cuatro regiones del estado

Por Redacción

Junio 12, 2026 07:24 a.m.
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Lluvias continuarán este viernes en todo San Luis
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      Las lluvias continuarán este viernes en las cuatro regiones de San Luis Potosí y podrían intensificarse durante el fin de semana debido a una zona de inestabilidad que se desarrolla en la Bahía de Campeche, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

      La dependencia señaló que actualmente se mantiene bajo vigilancia una formación con potencial de evolucionar a baja presión, lo que favorecería condiciones para tormentas fuertes tanto el fin de semana como al inicio de la próxima semana.

      Para este viernes se esperan lluvias y tormentas puntuales durante la tarde y noche en gran parte del estado. La región Huasteca concentraría los mayores acumulados, con precipitaciones que podrían presentarse con actividad eléctrica.

      En la zona Centro, donde se ubica la capital potosina, se pronostican lluvias vespertinas, temperaturas máximas de 28 grados y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

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      El Altiplano registrará temperaturas de hasta 31 grados, con lluvias y tormentas principalmente por la noche, mientras que en la Zona Media se prevén chubascos durante la tarde y una temperatura máxima de 33 grados.

      La Huasteca seguirá siendo la región más calurosa, con hasta 36 grados Celsius, aunque las lluvias podrían ayudar a disminuir la sensación térmica durante las horas de tormenta.

      Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó mantenerse atento a los avisos meteorológicos y extremar precauciones en zonas susceptibles a encharcamientos o crecientes de ríos y arroyos.

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