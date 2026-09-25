UNAM crea unidad para diagnóstico temprano de enfermedades prioritarias

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer la creación de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias (UDEP), un nuevo espacio de la Facultad de Medicina que será inaugurado el próximo lunes y que busca ayudar a la población a detectar a tiempo padecimientos como diabetes, hipertensión, obesidad, problemas del corazón e infecciones como influenza, VPH y sepsis.

UNAM impulsa modelo de medicina traslacional para prevención

En conferencia de prensa, académicos de la máxima casa de estudios señalaron que los estudios tendrán costos preferenciales, por debajo de servicios privados, ya que las cuotas están destinadas principalmente a cubrir los insumos necesarios para realizar las evaluaciones.

Destacaron que la nueva unidad de la Facultad de Medicina busca cambiar la forma tradicional de atender las enfermedades: en lugar de esperar a que aparezcan complicaciones, pretende identificar factores de riesgo de manera temprana y ofrecer estrategias de prevención antes de que se presenten daños mayores.

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La UDEP forma parte del modelo de medicina traslacional de la UNAM, que busca llevar los avances generados en los laboratorios de investigación hacia soluciones que beneficien directamente a los pacientes y a la sociedad.

Dos áreas especializadas para diagnóstico y prevención

La nueva unidad iniciará con dos grandes áreas de atención: diagnóstico cardiometabólico y diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas.

En el área cardiometabólica se atenderán problemas relacionados con enfermedades que representan una importante carga para México, como:

· Diabetes mellitus.

· Hipertensión arterial.

· Obesidad y obesidad abdominal.

· Alteraciones de glucosa.

· Colesterol y triglicéridos elevados.

· Enfermedades cardiovasculares.

· Infarto agudo de miocardio.

· Enfermedad arterial coronaria.

· Eventos vasculares cerebrales.

· Insuficiencia cardiaca.

· Alteraciones del ritmo cardiaco.

El objetivo es detectar cambios metabólicos y cardiovasculares antes de que provoquen complicaciones como daño renal, infartos o discapacidad.

Para ello, los pacientes podrán acceder a estudios como medición de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, evaluación de la función renal, composición corporal, electrocardiograma, ecocardiograma, monitoreo Holter y monitoreo ambulatorio de presión arterial.

Diagnóstico rápido para enfermedades infecciosas

La segunda área estará enfocada en el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas, con tecnología avanzada para identificar los agentes causantes de diferentes padecimientos.

Entre las enfermedades que se podrán estudiar se encuentran:

· Infecciones respiratorias.

· Influenza.

· SARS-CoV-2.

· Virus sincicial respiratorio.

· Infecciones gastrointestinales.

· Infecciones de transmisión sexual.

· Virus del papiloma humano (VPH).

· Meningitis.

· Neuroinfecciones.

· Sepsis.

· Infecciones sistémicas graves.

Estos diagnósticos se realizarán mediante pruebas moleculares como paneles multiplex por PCR, capaces de detectar diferentes virus y bacterias a partir de muestras clínicas.

Acceso abierto y costos preferenciales para la comunidad

La UDEP está abierta al público general. Puede ser una opción para personas que desean conocer su estado de salud, especialmente quienes tienen factores de riesgo como antecedentes familiares de diabetes o enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad o edad mayor a 30 años.

También podrán acudir pacientes que ya cuentan con indicación médica para realizar estudios especializados. La atención será mediante cita previa para mantener un control adecuado del flujo de pacientes.

Tecnología universitaria al servicio de la prevención

La UNAM destacó que sus unidades mixtas combinarán atención a la comunidad, investigación y formación académica, con servicios de alta calidad y costos preferenciales respecto al mercado privado.

La apuesta de la nueva Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias es que las personas no esperen a enfermar para buscar atención médica, sino que puedan conocer sus riesgos y actuar antes de que una enfermedad silenciosa se convierta en una emergencia.