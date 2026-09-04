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Ciencia y Tecnología

¿Cómo recuperar fotos borradas de WhatsApp?

Usuarios deben activar copia de seguridad en Google para restaurar imágenes eliminadas

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 09:35 a.m.
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¿Cómo recuperar fotos borradas de WhatsApp?
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      Desarrollado por SACS IA

      Si por error eliminaste una foto de WhatsApp y ahora quieres recuperarla, no te preocupes, sí puedes recuperarla. Para ello, existen dos formas de hacerlo, aunque sí debes cumplir con ciertos requisitos para lograrlo.

      En Tech Bit te contamos los pasos que debes seguir para lograrlo.

      Pasos para recuperar fotos eliminadas en WhatsApp

      Para recuperar fotos eliminadas de WhatsApp puedes hacer dos cosas: la primera es buscar en la carpeta interna de archivos del celular o bien, restaurar una copia de seguridad de Google.

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      Para la primera opción debes:

      Abre la aplicación de "Archivos" en tu celular.

      Después ve a "Almacenamiento interno".

      Entra a la carpeta de "Android", después "media" y busca "com.whatsapp".

      Posteriormente entra a WhatsApp, luego "Media" y finalmente "WhatsApp Imágenes".

      En este espacio encontrarás una carpeta llamada "Private" para ver las imágenes que recibiste en la aplicación.

      Si no la ves, activa la opción para mostrar archivos ocultos en los ajustes de tu explorador.

      Restaurar fotos eliminadas con copia de seguridad de Google

      En caso de que estos pasos no te funcionen, tendrás que recurrir a la opción de Copia de seguridad de Google. Para ello, previamente tuviste que haber activado la opción de guardar una copia de seguridad en Google de tus conversaciones de WhatsApp.

      Si esto último no lo hiciste, entonces es probable que no te funcione.

      Los pasos a seguir para esta función son:

      Abre la aplicación de Google Drive en tu celular o computadora.

      Toca las tres líneas horizontales que se encuentran en la esquina superior de la pantalla.

      Selecciona la opción "Copias de seguridad".

      Verás un archivo con el nombre "Copia de seguridad de WhatsApp" junto con tu número y la fecha del último respaldo.

      Da clic ahí y verás los archivos que se almacenaron hasta la última copia de seguridad realizada de tus conversaciones de WhatsApp.

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