Facebook engañó a sus usuarios, determina jurado

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Un jurado de Nuevo México determinó que Facebook hizo declaraciones falsas o engañosas a sus usuarios sobre cómo recopilaba, protegía y compartía sus datos personales. El juicio surgió del escándalo de Cambridge Analytica, aunque el veredicto también abarcó lo que la plataforma decía sobre desinformación y discurso de odio.

El jurado encontró 43 millones 899 mil 725 infracciones a la ley estatal de protección al consumidor. Esa cifra cuenta infracciones, no personas afectadas. Ahora corresponderá al juez Francis Mathew determinar la sanción civil y resolver las medidas que solicita la Fiscalía para cambiar las prácticas de la empresa. La ley permite una multa de hasta 5 mil dólares por cada infracción, pero ese máximo aún no ha sido impuesto.

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Según el Departamento de Justicia de Nuevo México, entre las afirmaciones consideradas engañosas estuvieron las que aseguraban que los usuarios controlaban cómo se compartía su información y que Facebook no compraba ni vendía sus datos. El jurado también cuestionó declaraciones de la compañía sobre la aplicación de sus reglas y sobre la investigación que prometió realizar tras el caso Cambridge Analytica.

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¿Cómo se obtuvieron los datos?

El escándalo comenzó con una aplicación de terceros presentada como un cuestionario de personalidad. Unas 270 mil personas respondieron la prueba, pero la aplicación también pudo acceder a información de sus amigos en Facebook, aunque estos no la hubieran utilizado. Los datos llegaron a Cambridge Analytica, consultora política que los empleó para elaborar perfiles de votantes y dirigir publicidad. La cifra difundida sobre el alcance mundial del caso llegó a 87 millones de cuentas.

Hay una distinción en el origen de esos datos: el veredicto no establece que Facebook le haya vendido directamente a Cambridge Analytica la información de 70 millones de personas. La investigación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos describió la extracción mediante la aplicación y las acciones de su desarrollador y de la consultora. Meta niega haber vendido los datos de sus usuarios.

Tras conocerse el fallo, Meta dijo que no está de acuerdo con la decisión y que continuará defendiendo su actuación. La Fiscalía estatal, por su parte, pedirá la sanción máxima y medidas para evitar nuevas declaraciones engañosas. El monto final y las posibles órdenes contra la empresa siguen pendientes de resolución judicial.