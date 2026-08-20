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Ocho vehículos se incendian durante la madrugada en Ciudad Juárez

Los siniestros ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y la Fiscalía investiga si fueron provocados

Por El Universal

Agosto 20, 2026 11:12 a.m.
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Ocho vehículos se incendian durante la madrugada en Ciudad Juárez
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      CIUDAD JUÁREZ, Chih.-En la madrugada de este jueves se registraron al menos ocho incendios de vehículos, los cuales están siendo investigados por las autoridades para determinar si se trató de causas intencionales o accidentales en Ciudad Juárez, Chihuahua.

      La Dirección General de Protección Civil informó que durante la madrugada se registraron tres incendios de vehículos en diferentes sectores de Ciudad Juárez, los cuales fueron atendidos en un lapso aproximado de una hora.

      El primero fue reportado alrededor de las 03:25 horas en las calles Oro y Joaquín Terrazas, en la colonia Barrio Alto; la unidad se incendió y fue necesaria la intervención de la máquina número 10 del Departamento de Bomberos.

      Otro incendio ocurrió en la avenida Ejército Nacional, a la altura del cruce con Rancho San Valentín, en la colonia Marquis, donde cinco vehículos fueron incendiados en el exterior de la agencia de vehículos MG.

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      Para controlar el fuego participaron la máquina número 05 y la cisterna número 24, y de momento la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga las causas del incendio para determinar si fue intencional o accidental, ya que de forma extraoficial se menciona que pudiera haber ex empleados involucrados.

      El tercer incidente se presentó en las calles Tancítaro y Rosetilla, en el fraccionamiento Eréndira, donde dos vehículos fueron alcanzados por el fuego. El servicio fue atendido por elementos a bordo de la máquina número 16.

      En total, los tres incendios registrados durante ese periodo involucraron ocho vehículos.

      En el reporte proporcionado por Protección Civil no se informó sobre personas lesionadas a consecuencia de estos siniestros.

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