¿Cómo elegir las mejores llantas para tu auto eléctrico?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hay varios aspectos que se deben considerar al comprar un auto eléctrico, más allá de los cargadores o las electrolineras. Por ejemplo, ¿sabías que necesitan unas llantas especiales?

Este tipo de vehículos llevan un peso extra por las baterías, pero sus neumáticos también deben reducir el ruido al rodar y ser capaces de soportar el torque instantáneo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por eso, aquí te decimos cuáles son las mejores opciones.De acuerdo con el fabricante Michelin, las llantas para estos autos son fabricadas con materiales y tecnologías diferentes al resto, razón por la que en el mercado puedes encontrar líneas especiales.Como primera característica, deben garantizar resistencia a la carga extra. De lo contrario, además de comprometer la seguridad y el confort en la conducción, aceleran el desgaste.Asimismo, la marca Yokohama indica que dichas ruedas suelen tener nanotecnología o mezclas con micro-sílice que "permiten una mejor disipación del calor, mayor resistencia al desgaste y mejor desempeño en diferentes climas".Ligado al punto anterior, unas llantas incorrectas producen resistencia al rodamiento y esto se traduce en mayor gasto de energía para el auto.Los neumáticos para un EV utilizan menos energía para rodar y elevan la autonomía, lo que también tiene un efecto positivo en el medio ambiente al requerir menos cargas.Otra característica destacada por Yokohama es su banda de rodamiento optimizada para el silencio. Tal como lo indica el fabricante, el patrón de dibujo incluye bloques de tamaño variable y un diseño asimétrico que disminuyen el ruido, y favorecen la estabilidad en maniobras a alta velocidad.Si los neumáticos que planeas comprar reúnen todas estas características, ten por seguro que son una excelente compra.Sí, y esto se debe al tipo de tecnología y materiales reforzados. En promedio, sus precios van de los $5,200 a los $10,300, dependiendo del tamaño y el tipo de EV.Pese a que su valor es más elevado, es preferible invertir en un buen neumático porque tienen el contacto directo con el asfalto, prácticamente tu seguridad depende en gran medida de este componente.