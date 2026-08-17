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Ciencia y Tecnología

Cometa multiplica su brillo casi 10 mil veces

Dos explosiones de actividad lo convirtieron en uno de los objetos celestes más luminosos de 2026

Por EFE

Agosto 17, 2026 12:50 p.m.
A
El cometa registró dos intensos destellos.

El cometa registró dos intensos destellos.

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      El cometa 220P/McNaught registró un aumento de luminosidad de casi 10 mil veces, informó la Universidad Estatal de Novosibirsk, en Siberia, después de que uno de sus astrónomos observara el fenómeno.

      De acuerdo con el centro de estudios, el cuerpo celeste experimentó dos picos de actividad relacionados probablemente con la descomposición parcial de su núcleo y la expulsión de una gran cantidad de material al espacio.

      La sustancia liberada incrementó la cantidad de luz solar reflejada y elevó de forma considerable el brillo del cometa.

      Los episodios se produjeron el 31 de mayo y el 3 de agosto, y provocaron que el 220P/McNaught pasara de ser uno de los objetos menos destacados a uno de los más brillantes observados durante 2026.

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      La luminosidad ya comenzó a disminuir. Los especialistas explicaron que, si no ocurren nuevos destellos, el material expulsado se disipará y el cometa recuperará su nivel habitual de brillo.

      El 220P/McNaught pertenece a la familia de cometas de Júpiter y completa una órbita alrededor del Sol cada cinco años y medio.

      Fue descubierto el 20 de mayo de 2004 por el astrónomo australiano Robert H. McNaught.

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