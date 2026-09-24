Caen dos por violento robo en gasolinería de Villa de Pozos
Investigación policial identificó a los imputados tras ataque armado
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó dos órdenes de aprehensión por reclusión en contra de José "N" y Eros "N", por su probable participación en los delitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa.
Las indagatorias realizadas por la institución derivan de los hechos ocurridos el 1 de agosto de 2026 en una gasolinería ubicada en Villa de Pozos, donde dos sujetos presuntamente despojaron de dinero en efectivo a trabajadores del establecimiento.
Durante el evento, uno de los empleados resultó lesionado por disparos de arma de fuego, sufriendo posteriormente la amputación de una de sus extremidades inferiores.
Como resultado de las investigaciones desarrolladas por la PDI y agentes del Ministerio Público, se pudo establecer la identidad de los ahora imputados, por lo que la FGESLP solicitó a la autoridad judicial los respectivos mandamientos de captura.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Una vez concedidas las órdenes dentro de la causa penal correspondiente, agentes investigadores las ejecutaron dentro de las instalaciones del centro estatal de reinserción social número 1, ubicado en La Pila, donde ambas personas ya se encontraban privadas de la libertad por diversos procesos.
Los detenidos quedaron a disposición del Juez de Control que definirá su situación jurídica conforme a las etapas previstas por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). En tanto, se les presume inocentes y serán tratados como tales hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad competente.
Automóvil en sentido contrario protagoniza choque en Himno Nacional
Una camioneta Honda impactó a un Nissan Tsuru cuando este salía de una gasolinería para incorporarse a la calle María Griber
no te pierdas estas noticias
San Luis Potosí suma dos muertes violentas de mujeres en 24 horas
El Universal
Los casos ocurren en San Nicolás Tolentino y San Ciro de Acosta, con investigaciones activas.
Caen dos por violento robo en gasolinería de Villa de Pozos
Redacción
Investigación policial identificó a los imputados tras ataque armado
Mujer estaría involucrada en homicidio en El Palmar; fue detenida
Redacción
Agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a la sospechosa en Soledad