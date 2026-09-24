Caen dos por violento robo en gasolinería de Villa de Pozos

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó dos órdenes de aprehensión por reclusión en contra de José "N" y Eros "N", por su probable participación en los delitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa.

Las indagatorias realizadas por la institución derivan de los hechos ocurridos el 1 de agosto de 2026 en una gasolinería ubicada en Villa de Pozos, donde dos sujetos presuntamente despojaron de dinero en efectivo a trabajadores del establecimiento.

Durante el evento, uno de los empleados resultó lesionado por disparos de arma de fuego, sufriendo posteriormente la amputación de una de sus extremidades inferiores.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas por la PDI y agentes del Ministerio Público, se pudo establecer la identidad de los ahora imputados, por lo que la FGESLP solicitó a la autoridad judicial los respectivos mandamientos de captura.

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Una vez concedidas las órdenes dentro de la causa penal correspondiente, agentes investigadores las ejecutaron dentro de las instalaciones del centro estatal de reinserción social número 1, ubicado en La Pila, donde ambas personas ya se encontraban privadas de la libertad por diversos procesos.

Los detenidos quedaron a disposición del Juez de Control que definirá su situación jurídica conforme a las etapas previstas por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). En tanto, se les presume inocentes y serán tratados como tales hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad competente.