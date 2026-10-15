Aparatosa volcadura en avenida Himno Nacional
Paramédicos de la SSPC municipal valoraron a los ocupantes, tras el accidente vial
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Un choque con volcadura de un automóvil se registró este jueves en la avenida Himno Nacional, con dirección al Parque Morales en la Colonia del Valle.
El reporte se recibió después de las 07:00 de la mañana, cuando un automóvil Kia de color blanco circulaba sobre Himno Nacional, al llegar al tramo de la calle Nogales y Fernando Torres, el conductor perdió el control hacia su izquierda, chocó con la guarnición y un árbol del camellón central para terminar volcado con las llantas hacia arriba.
Al sitio arribaron paramédicos de la SSPC municipal quienes valoraron a los ocupantes del vehículo, pero no se reportan heridos de gravedad.
Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente para las investigaciones correspondientes.
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