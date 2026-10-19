Estefanía Meneses crea prótesis artesanales para cáncer de mama
Las prótesis artesanales ayudan a recuperar la imagen corporal tras la pérdida por cáncer de mama.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- A través de capas de látex, mezclas de colores y moldes de areolas reales, Estefanía Meneses elabora prótesis artesanales de pezones para mujeres y hombres que han perdido esta parte del cuerpo a consecuencia del cáncer de mama.
Estefanía Meneses crea prótesis artesanales para pacientes con cáncer de mama
Su objetivo es reproducir con la mayor fidelidad posible la apariencia natural de la areola y el pezón mediante piezas que se adhieren directamente a la piel.
Técnica y materiales para prótesis de pezones
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Para elaborarlas, utiliza moldes reales.
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