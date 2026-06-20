CDMX tendrá día más largo con solsticio de verano

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Con el avance del año y tras tres meses de primavera, llega oficialmente una de las temporadas favoritas de muchas personas, el verano.

Entre lluvias, el máximo florecimiento de las plantas y la mayor actividad biológica de miles de animales y seres vivos, esta estación trae las jornadas más calurosas del año y días largos con noches cortas.

Solsticio de verano en hemisferio norte

Esta temporada arrancará en el hemisferio norte con uno de los fenómenos astronómicos más importantes del año: el solsticio de verano, el cual se llevará a cabo este domingo 21.

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De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, el solsticio de verano ocurrirá el domingo exactamente a las 10:24 AM. En México, este fenómeno sucederá en punto de las 2:24 de la madrugada (hora del centro del país).

Explicación astronómica del solsticio

Este evento marca el inicio oficial del verano y es el día más largo del año. En la Ciudad de México el amanecer será alrededor de las 5:59 de la mañana y veremos la puesta de sol hasta aproximadamente las 7:18 de la tarde, lo que quiere decir que habrá más de 12 horas de luz solar.

Según National Geographic, esto sucede ya que el eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23.5° respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Esta inclinación hace que en esta fecha el hemisferio norte reciba la máxima cantidad de luz solar directa, produciendo el día más largo y la noche más corta del año.

Durante el solsticio de invierno ocurre lo contrario, en esta fecha el hemisferio norte se encuentra en su punto de máxima inclinación alejándose del Sol, lo que provoca el día más corto del año (menos horas de luz solar) y marca el inicio oficial del invierno.