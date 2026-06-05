Dawa Sherpa se recupera tras rescate en monte Everest

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KATMANDÚ, Nepal (AP) — Un guía sherpa que sobrevivió una semana en las traicioneras laderas del monte Everest se recuperaba en un hospital de la capital de Nepal el viernes, mientras su familia, indignada por un retraso en las labores de rescate, buscaba emprender acciones legales contra los responsables.

Encontraron a Dawa Sherpa el jueves, arrastrándose por las laderas nevadas alrededor de la Cascada de Hielo del Khumbu, justo por encima del campamento base del Everest, una semana después de que desapareciera. Trasladaron en avión al hombre de 57 años a Katmandú y se reencontró con su familia. Recibía tratamiento por congelación, deshidratación y problemas en los muslos, pero estaba estable y recuperándose, informó el Hospital HAMS en un comunicado.

Su familia afirmó que estaba molesta porque la búsqueda no había comenzado antes y presentó una denuncia policial contra el empleador de Dawa, la empresa Himalayan Traverse, con sede en Katmandú, además de una queja ante el Departamento de Turismo, que gestiona el montañismo en Nepal.

"El departamento de montañismo debe tomar medidas. Fue negligencia de la empresa lo que provocó tanto retraso en iniciar el rescate", declaró Karma Gelje Sherpa, sobrino de Dawa. "Si hubiera sido un escalador extranjero, sin duda el rescate se habría organizado mucho más rápido y con mayor prontitud, pero como era un viejito nepalí, no hicieron nada".

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No ha sido posible contactar a Himalayan Traverse para que comentara.

Dawa fue visto por última vez alrededor del 29 de mayo, cuando descendía de la montaña, pero no llegó al campamento base, aunque sí lo hicieron otros dos escaladores extranjeros que estaban con él. Ellos estaban entre los últimos escaladores en la montaña, ya que la temporada de ascensos llegaba a su fin y la ruta se desmantelaba.

La última ubicación de Dawa fue un punto llamado Yellow Band, por encima del Campamento 3, que se encuentra a 7.200 metros (23.622 pies). El campamento base está a 5.300 metros (17.388 pies).

La última vez que vieron a Dawa estaba con el escalador británico Chris Thrall y un escalador polaco identificado por medios locales como Mariusz Chmielewski. Thrall señaló en una publicación en Instagram que tuvo que ayudar al escalador polaco a bajar de la montaña porque estaba en mal estado y tenía congelaciones.

"Él (Dawa) había estado en la zona de la muerte durante 19 horas y, en ese momento, se tomó la decisión de que necesitábamos descender a través de la Cascada de Hielo", explicó a inicios de esta semana.

Cuando finalmente enviaron helicópteros para buscarlo, no pudieron encontrarlo.

No estaba claro por qué los hombres estaban en la montaña cuando las autoridades habían retirado las escaleras del sendero el 29 de mayo.

La familia de Dawa ya había perdido la esperanza y estaba en el segundo día de un ritual funerario, que dura varios días.

El equipo que lo avistó formaba parte del Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha, que coloca las escaleras y cuerdas en la ruta al inicio de cada temporada de ascensos y luego retira el equipo y limpia el lugar después de que los escaladores se han marchado.