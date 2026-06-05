Familia Ahmad enfrenta cargos por esclavitud tras regreso desde Siria

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MELBOURNE, Australia (AP) — Una mujer acusada de esclavizar a una adolescente yazidí en Siria aceptaría llevar una tobillera electrónica de monitoreo y someterse a asesoramiento religioso si quedara en libertad bajo fianza, dijo su abogada a un tribunal el viernes.

Zeinab Ahmad, de 31 años, mantuvo una solicitud de libertad bajo fianza en el Tribunal de Magistrados de Melbourne por dos cargos de esclavitud. Su solicitud fue escuchada el jueves y el viernes. Continuará el 15 de junio, cuando su abogada, Grace Morgan, ha citado a un testigo policial para que declare.

La madre de tres hijos viviría con su hija en la casa de su tío, Abraham Abbas, en Melbourne. El mecánico manifestó ante el tribunal que odiaba al grupo Estado Islámico.

"Son malvados y no representan en absoluto nada que tenga que ver con el islam", expresó Abbas.

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Ahmad y su madre, Kawsar Ahmad, de 53 años, también conocida como Kawsar Abbas, han estado detenidas por cargos de esclavitud desde que regresaron a Australia el mes pasado desde un campamento de refugiados en Siria, junto con un grupo de mujeres y niños australianos vinculados a EI.

Una mujer yazidí ha alegado que fue esclavizada en la casa de la familia Ahmad en 2017 y 2018, en lo que entonces era el bastión de EI en Raqqa, Siria. También afirmó que fue violada y golpeada por el esposo y padre de las acusadas, Mohammed Ahmad, quien actualmente está recluido en una prisión iraquí.

Morgan dijo al tribunal que su clienta estaba dispuesta a someterse a asesoramiento religioso si era liberada mediante un programa dirigido por la policía y una junta de imanes que contrarresta el extremismo violento.

Ahmad también aceptaría quedar sujeta a una llamada orden de control, con condiciones que incluyen llevar una tobillera electrónica de monitoreo y la vigilancia de su teléfono.

Estas órdenes suelen ser impuestas por los tribunales a terroristas condenados que están llegando al final de sus condenas de prisión y siguen representando una amenaza inaceptable para el público. Las órdenes restringen la conducta, los movimientos y las comunicaciones de una persona durante un período determinado.

Dos agentes de policía declararon el viernes que esas órdenes no podían utilizarse legalmente en lugar de las condiciones de la fianza ni junto con ellas.

El detective Marc Clendenning, quien encabeza la investigación, dijo al tribunal que las medidas seguirían siendo inaceptables.

"Hay mucha información desconocida sobre la ideología de la acusada", señaló Clendenning.

"El hecho de haber estado bajo el Estado Islámico durante más de una década, ninguna condición de esa naturaleza mitigaría el riesgo", añadió.

Tres generaciones de la familia Ahmad se trasladaron de Melbourne a Siria vía Turquía en 2013 y 2014.

Morgan argumentó que, debido a que esos cargos de esclavitud nunca antes se habían juzgado en el estado de Victoria, la audiencia se prolongaría más que otros juicios penales.

El detective Matt Archer, supervisor de un Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo, no coincidió en que necesariamente fuera a durar más que otros procesos, pero estuvo de acuerdo en que un delito juzgado por primera vez conlleva algunas complejidades legales.

Funcionarios australianos encontraron en 2019 a la mujer que alegó haber sido esclavizada en la parte del norte de Irak poblada por kurdos. Los funcionarios no pudieron grabar electrónicamente una entrevista con ella sobre sus acusaciones contra la familia Ahmad, pero ella proporcionó una declaración mecanografiada, según las pruebas de la fiscalía.

Morgan cuestionó cómo los abogados defensores podrían obtener todas las pruebas y documentos pertinentes a través del Gobierno Regional del Kurdistán, que administra la región semiautónoma de Irak.

Ahmad está acusada de dos crímenes de lesa humanidad: esclavización y uso de un esclavo. Cada uno conlleva una pena máxima de 25 años de prisión.