Choque y volcadura en Lomas del Tec deja cuantiosos daños
Conductora de Nissan March perdió el control y volcó tras impactar dos vehículos.
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Solo daños materiales se registraron esta tarde en un choque y volcadura donde se vieron involucrados los conductores de tres vehículos en Lomas del Tecnológico.
Los hechos se suscitaron cerca de las 02:00 de la tarde del viernes.
Aparentemente, la conductora de un automóvil Nissan March de color blanco, circulaba sobre la avenida Sierra Vista, con dirección al Circuito Potosí, pero al llegar al retorno a la altura de la Plaza San Luis se incorpora a la avenida perdiendo el control e impactando con un automóvil Nissan Sentra y un automóvil Kia, para finalmente terminar volcada.
Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a los involucrados pero no ameritaron traslado. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos.
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