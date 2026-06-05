Choque y volcadura en Lomas del Tec deja cuantiosos daños

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Solo daños materiales se registraron esta tarde en un choque y volcadura donde se vieron involucrados los conductores de tres vehículos en Lomas del Tecnológico.

Los hechos se suscitaron cerca de las 02:00 de la tarde del viernes.

Aparentemente, la conductora de un automóvil Nissan March de color blanco, circulaba sobre la avenida Sierra Vista, con dirección al Circuito Potosí, pero al llegar al retorno a la altura de la Plaza San Luis se incorpora a la avenida perdiendo el control e impactando con un automóvil Nissan Sentra y un automóvil Kia, para finalmente terminar volcada.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a los involucrados pero no ameritaron traslado. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí