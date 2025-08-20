Perros con problemas cardíacos: ¿cuál es su dieta ideal?

Los perros que tienen problemas cardíacos necesitan de cuidados especiales para poder prolongar su longevidad y lograr que tengan una mejor calidad de vida. Y uno de los factores determinantes es la alimentación, ya que juegan un papel clave en la salud del corazón.

Con ayuda del corazón, la sangre rica en oxígeno y nutrientes puede llegar a todas las partes del cuerpo para su correcto funcionamiento. Por eso, si se consume el adecuado alimento para perros senior, las mascotas se van a mantener saludables y con energía.

Dieta para perros con problemas cardíacos: ¿por qué es importante?

El corazón de un perro enfermo, en general, hace un mayor esfuerzo para bombear la sangre y lograr que alcance todas las partes del cuerpo, así como para mantenerla en circulación. Y con una buena dieta para insuficiencia cardíaca canina, se puede optimizar el volumen de líquidos en el cuerpo, de forma equilibrada.

Asimismo, la alimentación adecuada ayuda a controlar la presión arterial y el funcionamiento de las células cardíacas. Eso ocurre por la limitación de las grasas saturadas, los azúcares añadidos, la comida de perro baja en sodio, y otros componentes que, en exceso, hacen daño.

Por otra parte, la alimentación de un perro con enfermedad del corazón es importante por los siguientes motivos:

• Control de peso. Ya que este factor, si no se controla, es capaz de empeorar los problemas cardíacos y lograr que el corazón haga un mayor esfuerzo, algo que puede generar hipertrofia ventricular izquierda.

• Control de retención de líquidos. Una dieta para perro cardíaco adecuada, puede prevenir la acumulación excesiva de líquidos en el cuerpo, ya que este factor de riesgo puede agravar los síntomas de insuficiencia cardiaca.

• Mejora la calidad de vida. El consumo de alimento de corazón para perros, ayuda a controlar los síntomas asociados con la insuficiencia cardíaca. Además, logra que los perros se mantengan activos.

• Disminuye la carga de trabajo del corazón. Una dieta correcta está asociada con la reducción de retención de líquidos, así como la presión arterial, lo que genera un menor esfuerzo para este órgano.

Por esa razón, empresas como Maka ofrecen comida premium para mascotas, con ingredientes de calidad; los cuales pueden colaborar con el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular.

Nutrición adecuada para perros con problemas cardíacos

La dieta ideal para un perro con problemas cardíacos debe contener nutrientes específicos para el adecuado trabajo del corazón. Por ejemplo:

Algunos estudios sugieren que la taurina promueve la salud cardiovascular. Para eso, colabora con el equilibrio de la presión arterial, el mantenimiento del ritmo cardíaco y la función vascular. Asimismo, puede ayudar con las contracciones saludables del músculo cardiaco.

Este nutriente juega un papel importante en el transporte de ácidos grasos hacia las mitocondrias. Por esa razón, algunos dueños de mascotas suplementan la L-carnitina para mantener el óptimo funcionamiento del corazón de sus amigos peludos.

Estos ácidos grasos tienen propiedades antiinflamatorias y cardioprotectoras. Gracias a ello, se puede disminuir la inflamación generalizada y optimizar el trabajo del corazón. Además, benefician a otros órganos, como la vejiga, el cerebro, los ojos, los riñones y la piel.

Las proteínas también deben formar parte de los platillos dietéticos de los perros con problemas cardíacos, ya que mantienen la vitalidad, no sobrecargan el metabolismo renal ni del corazón.

Todos estos componentes están contenidos en las dietas cuidadosamente formuladas, como las ofrecidas por Maka. Están diseñadas para la salud y son un pilar clave en el manejo de la dieta para el perro con problemas cardíacos.