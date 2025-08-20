Definidos Playoffs de Nascar México Series y Challenge

Luego de disputarse la primera fecha de los playoffs de NASCAR México Series y Challenge Series en el Súper Óvalo Potosino, quedaron definidos los primeros lugares de la clasificación con los puntos acumulados en esta fase del campeonato.

En la NASCAR México Series, el liderato es para Max Gutiérrez con 1050 unidades, seguido de cerca por Julio Rejón con 1049 y Alex de Alba con 1046. Más abajo, Abraham Calderón (1044.5) y Eloy Sebastián (1042) completan el top cinco, en una tabla muy cerrada donde apenas unos puntos marcan la diferencia entre los principales contendientes.

Por su parte, en la Challenge Series, Diego Ortíz encabeza la clasificación con 1052 puntos, mientras que Helio Meza se coloca en segundo lugar con 1050 y Giancarlo Vecchi en tercero con 1042. Santos Zanella Jr. (1034) y Alonso Salinas (1032) también se mantienen en zona de protagonismo dentro de la competencia.

La siguiente cita de los playoffs será el 21 de septiembre en el Ecocentro de Querétaro, donde se realizará la primera eliminación de tres pilotos por categoría, quienes quedarán fuera al ser los de menor puntaje acumulado. Para la fecha 12, el 5 de octubre, no habrá eliminación, aunque se seguirán sumando puntos.

Posteriormente, en el Óvalo Aguascalientes México el 19 de octubre se eliminarán otros tres competidores por serie, definiéndose así a los cuatro finalistas que disputarán el campeonato en la gran final del 9 de noviembre de 2025.