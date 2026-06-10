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(EL UNIVERSAL).- La cuenta regresiva para el regreso de la humanidad a la Luna ya comenzó y uno de los nombres que más interés ha despertado tras el anuncio de la

es el de

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, elelegido para desempeñarse como piloto de la histórica, programada para 2027.Laestadounidense presentó oficialmente a losque conformarán la tripulación de esta misión, considerada uno de los proyectos más ambiciosos de la exploración espacial.Más de cinco décadas después de que el ser humano pisará la superficie lunar por última vez durante la misiónbuscará marcar unaen la conquista del espacio.Además de Parmitano, el equipo estará integrado por los especialistas de misión, mientras que el veteranoasumirá el cargo de comandante.La designación decomo piloto deno es casualidad. Se trata de uno de los astronautas más experimentados de Europa, con una trayectoria que combina formación académica, experiencia militar y cientos de días acumulados en el espacio.Nacido en, Parmitano forma parte de laEuropea () desdey también desarrolló una destacada carrera dentro de la, donde alcanzó el rango de teniente coronel.Sulo convirtió en una de las figuras más respetadas dentro de la comunidad aeroespacial, acumulando más dede vuelo y certificaciones en más de 20 tipos de, además de haber pilotado más de 40 modelos distintos de aviones y helicópteros.Uno de los aspectos que más llama la atención sobre eles su sólidaParmitano concluyó sus estudios de nivel medio superior en el"Galileo Galilei" deen 1995. Previamente participó en un programa de intercambio estudiantil en Estados Unidos, una experiencia que amplió su formación desde una edad temprana.Posteriormente obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en laFederico II, donde desarrolló una tesis enfocada en derecho internacional. Más tarde complementó su preparación al graduarse de la prestigiosaen Pozzuoli, consolidando así su camino hacia la aviación militar.Tras concluir su formación comoen, Parmitano comenzó a operar aeronaves AMX dentro de la, donde obtuvo diversas certificaciones de combate y liderazgo de misiones.Su desempeño llamó la atención de las autoridades militares, que enlo seleccionaron para formarse como piloto de pruebas experimentales en, una especialización reservada para aviadores con habilidades sobresalientes.Dos años después, en mayo de, fue elegido comopor la, iniciando una carrera que lo llevaría a participar en algunas de las misiones espaciales más importantes de la última década.El primer viaje espacial de Parmitano ocurrió en, cuando despegó rumbo a la(ISS) a bordo de la navecomo integrante de las expediciones 36 y 37.Aquella misión recibió el nombre de "Volare", unaitaliana que rápidamente se volvió emblemática dentro de la comunidad espacial europea.Años después, en, regresó al laboratorio orbital como parte de las. Enocasión hizo historia al asumir el cargo de comandante de la, una responsabilidad reservada únicamente para astronautas con una amplia experiencia operativa.Su segunda estancia en órbita concluyó en febrero de 2020, después de permanecer más deen el espacio, una experiencia que fortaleció aún más su perfil para futuras misiones de