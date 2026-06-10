logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Perú: distancia entre Sánchez y Fujimori baja a 20,000 votos

Quedan pendientes 1.077 actas del extranjero y 1.593 observadas para definir resultados.

Por EFE

Junio 10, 2026 04:32 p.m.
A
Perú: distancia entre Sánchez y Fujimori baja a 20,000 votos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La distancia entre el candidato izquierdista Roberto Sánchez y la candidata derechista Keiko Fujimori bajó este miércoles de nuevo a 20.000 votos, con el 97,36 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el domingo pasado.

      El candidato de Juntos por el Perú obtiene el 50,05 % del sufragio con 8.987.619 votos y la postulante de Fuerza Popular recibe el 49,95 % con 8.977.814 votos, de acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

      Sánchez, que postuló en nombre del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tiene una diferencia de 0,11 puntos porcentuales sobre la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), razón por la cual ambos partidos mantienen una estrecha vigilancia del último tramo del cómputo de votos, que se definirá entre la votación en el extranjero y las actas de votación observadas que han sido derivadas a los jurados electorales especiales (JEE).

      Así, a la fecha, existen 1.077 actas de votos pendientes de ser contabilizadas, la mayoría del extranjero que llegarán a Lima hasta la noche de este miércoles, y otras 1.593 actas enviadas a los jurados electorales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hasta este miércoles, sólo el 63,5 % de las actas del extranjero habían sido contabilizadas por la ONPE y estaban pendientes 836, mientras que 92 fueron observadas y enviadas a los jurados especiales para su deliberación.

      Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral en el país, informó que el 62 % de las actas observadas recibidas estaban en trámite, otro 37 % había sido atendido y que se habían emitido 484 pronunciamientos de los jurados.

      Hasta el momento, un total de 55 actas de votación han sido enviadas al recuento de votos, pero sólo cuatro tienen fecha programada para esa audiencia pública, razón por la cual esa etapa será la que tome más tiempo en resolverse y contabilizar esos votos en el reporte oficial a nivel nacional.

      Mientras se mantiene la expectativa, el partido de Sánchez defendió las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como posible ganador a su candidato por un estrecho margen y anunció acciones "para defender el voto popular".

      Fujimori, por su parte, declaró que tiene "mucha esperanza" en el voto emitido en el extranjero y en el de las actas con observaciones, que hasta el momento son 1.593, aunque insistió en que se debe esperar con prudencia la finalización del cómputo de votos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Perú: distancia entre Sánchez y Fujimori baja a 20,000 votos
      Perú: distancia entre Sánchez y Fujimori baja a 20,000 votos

      Perú: distancia entre Sánchez y Fujimori baja a 20,000 votos

      SLP

      EFE

      Quedan pendientes 1.077 actas del extranjero y 1.593 observadas para definir resultados.

      Aerolíneas advierten sobre fraudes en venta de boletos para Mundial 2026
      Aerolíneas advierten sobre fraudes en venta de boletos para Mundial 2026

      Aerolíneas advierten sobre fraudes en venta de boletos para Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Chile registran altas tasas de fraude en transacciones aéreas.

      CazéTV transmitirá todos los partidos del Mundial en Brasil
      CazéTV transmitirá todos los partidos del Mundial en Brasil

      CazéTV transmitirá todos los partidos del Mundial en Brasil

      SLP

      AP

      CazéTV será el único canal con derechos para los 104 partidos del Mundial en Brasil, con un enfoque digital y participación de creadores.

      Exige OIEA cooperación a Irán para inspecciones nucleares
      Exige OIEA cooperación a Irán para inspecciones nucleares

      Exige OIEA cooperación a Irán para inspecciones nucleares

      SLP

      AP

      Irán mantiene reservas de uranio enriquecido al 60%, lo que preocupa a la comunidad internacional.