Reconocimiento oficial en Senado a Original Banda el Limón
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, resaltó el aporte de la banda a la música popular.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
ElSenado de la República bailó este miércoles al ritmo de la Original Banda el Limón
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, de Salvador Lizárraga, grupo musical que fue reconocido en este recinto legislativo por sus más de 60 años de carrera.
En la ceremonia de conmemoración, organizada por el legislador del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que el trabajo de esta agrupación "a favor de la cultura" y expresó que "quien no ha bailado con su música, realmente no ha bailado bien".
Castillo Juárez pidió iniciar este día en la Comisión Permanente con "El derecho de antigüedad", una de las canciones más emblemáticas de la Original Banda el Limón.
"Aquí quiero decirles: desde el Senado de la República seguiremos impulsando todos estos aspectos relacionados con nuestras tradiciones o lo relacionado con el trabajo de la música, con los artistas", expresó la morenista.
La presidenta de la Cámara Alta reconoció a esta banda diciendo que mientras su bancada "legisla a favor del pueblo", ellos "hacen música también a favor del pueblo".
En su mensaje de bienvenida, Luis Alfonso Silva Romo expresó que esta es una de las bandas "más representativas de México".
"Hace 60 años que la Original Banda el Limón comenzó actividades y comenzó a innovar en este género musical que ya no le pertenece solo a una entidad federativa, le pertenece al mundo entero", señaló el senador del Partido Verde.
Por su parte, Juan Luis Barbosa Lizárraga, músico, productor y actual director de la agrupación, dijo que cuando se reciben estos reconocimientos "no hay palabras".
"Ha sido mucho trabajo para poder trascender y llevar la música de Sinaloa al mundo. Gracias por siempre dejar el corazón y el alma en cada presentación de la Original Banda el Limón", mencionó.
no te pierdas estas noticias
Reconocimiento oficial en Senado a Original Banda el Limón
SLP
El Universal
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, resaltó el aporte de la banda a la música popular.
Pablo Lyle podría obtener permiso temporal para ver a su padre
SLP
El Universal
Las leyes de Florida contemplan permisos limitados para reclusos en casos familiares graves
Alejandro Fernández nervioso antes de cantar en inauguración del Mundial 2026
SLP
El Universal
La ceremonia contará con la participación de Shakira, Burna Boy, Maná y otros artistas destacados.