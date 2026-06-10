Reconocimiento oficial en Senado a Original Banda el Limón

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El

bailó este miércoles al ritmo de la

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, de Salvador Lizárraga, grupo musical que fueen este recinto legislativo por sus más dede carrera.En la ceremonia de conmemoración, organizada por el legislador del PVEM,, la presidenta del Senado,, destacó que el trabajo de esta agrupación "a favor de la cultura" y expresó que "quien no ha bailado con su música, realmente no ha bailado bien".Castillo Juárez pidió iniciar este día en lacon "", una de las canciones más emblemáticas de la"Aquí quiero decirles: desde elseguiremos impulsando todos estos aspectos relacionados con nuestras tradiciones o lo relacionado con el, con los artistas", expresó la morenista.Lareconoció a esta banda diciendo que mientras su bancada "", ellos "también a favor del pueblo".En su mensaje de bienvenida,expresó que esta es una de las bandas "más representativas de"."Haceque lacomenzó actividades y comenzó a innovar en esteque ya no le pertenece solo a una entidad federativa, le pertenece al mundo entero", señaló el senador del Partido Verde.Por su parte,, músico, productor y actual director de la agrupación, dijo que cuando se reciben estos"no hay palabras"."Ha sido mucho trabajo para poder trascender y llevar laal mundo. Gracias por siempre dejar el corazón y el alma en cada presentación de la", mencionó.