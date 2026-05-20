Luna Azul: ¿qué es y cómo ver la segunda luna llena de mayo?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El cielo nocturno de México se prepara para despedir mayo con uno de los eventos astronómicos más llamativos y poco frecuentes del año. La esperada

coincidirá con una

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, un fenómeno que no ocurre todos los años y que ya genera interés entre aficionados de la astronomía.Aunque muchas personas creen que el satélite natural cambiará de color, la realidad es distinta. Este evento destaca porque será laregistrada en un, algo que sucede únicamenteLapodrá observarse la noche del próximo domingo 31 de mayo, cuandoenDe acuerdo con información astronómica, el fenómeno alcanzará su punto visible a lasde México. Sin embargo, el momento de máximo brillo llegará durante la madrugada del 1 de junio a las 02:45 horas.Durante el evento, la Luna aparecerá cerca de, una brillante estrella rojiza ubicada en la, antes de, lo que hará aún más atractivo el espectáculo para quienes disfrutan observar el firmamento.Pese a su nombre, laazules. El término se utiliza para nombrar a laque ocurre dentro de unEste fenómeno ocurre debido a que el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, una cifra ligeramente menor a la duración de la mayoría de los meses del calendario. Por ello, en ocasiones excepcionales pueden registrarseen unEnya se había presentado una luna llena el día 1, conocida popularmente como. Por esa razón, el plenilunio del 31 de mayo recibe la clasificación especial deLa buena noticia es quecontar connipara disfrutar del fenómeno astronómico.Para apreciar mejor laen México, expertos recomiendan:Buscar lugares alejados de la contaminación lumínicaElegir zonas conObservar desdeUtilizarópticoEmplearpara capturar mejores fotografías de la Luna.