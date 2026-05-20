Luna Azul: ¿qué es y cómo ver la segunda luna llena de mayo?
La luna azul, segunda luna llena en un mes, ocurrirá el 31 de mayo en México con un fenómeno de microluna.
A
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El cielo nocturno de México se prepara para despedir mayo con uno de los eventos astronómicos más llamativos y poco frecuentes del año. La esperadaLuna Azul coincidirá con una microluna
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, un fenómeno que no ocurre todos los años y que ya genera interés entre aficionados de la astronomía.
Aunque muchas personas creen que el satélite natural cambiará de color, la realidad es distinta. Este evento destaca porque será la segunda luna llena registrada en un mismo mes, algo que sucede únicamente cada dos o tres años.
La Luna Azul podrá observarse la noche del próximo domingo 31 de mayo, cuando ilumine el cielo en gran parte del país.
De acuerdo con información astronómica, el fenómeno alcanzará su punto visible a las 19:06 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, el momento de máximo brillo llegará durante la madrugada del 1 de junio a las 02:45 horas.
Durante el evento, la Luna aparecerá cerca de Antares, una brillante estrella rojiza ubicada en la constelación de Escorpio, antes de desplazarse hacia Ofiuco, lo que hará aún más atractivo el espectáculo para quienes disfrutan observar el firmamento.
Pese a su nombre, la Luna Azulno adquiere tonalidades azules. El término se utiliza para nombrar a la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes.
Este fenómeno ocurre debido a que el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, una cifra ligeramente menor a la duración de la mayoría de los meses del calendario. Por ello, en ocasiones excepcionales pueden registrarse dos lunas llenas en un mismo mes.
En mayo de 2026 ya se había presentado una luna llena el día 1, conocida popularmente como Luna de Flores. Por esa razón, el plenilunio del 31 de mayo recibe la clasificación especial de Luna Azul.
La buena noticia es que no será necesario contar con telescopios ni equipo profesional para disfrutar del fenómeno astronómico.
Para apreciar mejor la Luna Azul en México, expertos recomiendan:
Buscar lugares alejados de la contaminación lumínica
Elegir zonas con cielos despejados
Observar desde espacios abiertos
Utilizar binoculares o cámaras con zoom óptico
Emplear lentes telefoto para capturar mejores fotografías de la Luna.
no te pierdas estas noticias
Luna Azul: ¿qué es y cómo ver la segunda luna llena de mayo?
SLP
El Universal
La luna azul, segunda luna llena en un mes, ocurrirá el 31 de mayo en México con un fenómeno de microluna.
IA Agéntica en Latinoamérica: mucha ambición, poco retorno
SLP
El Universal
El 59% de organizaciones opera con pilotos dispersos sin conexión al negocio central.
Instituto Tecnológico California analiza origen de la luna Nereida en Neptuno
SLP
EFE
El estudio revela que Nereida no fue capturada del cinturón de Kuiper, sino que es un satélite original.