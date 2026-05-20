Abren debate sobre impacto de dispositivos digitales e IA en jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El

de dispositivos digitales, la violencia en línea y los efectos de la

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en niños y jóvenes fueron colocados en el centro del debate nacional durante la inauguración del"La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas" y el Segundo Foro Internacional de: Academia, Industria y Sociedad en la era de la IA, realizados en laDurante el acto inaugural, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (),, señaló que lasdeben enfrentar problemáticas como el ciberacoso y la violencia digital sin frenar el desarrollo tecnológico."El uso intensivo de dispositivos emula experimentos de, impactando lasy convivir", advirtió.Explicó que el encuentro en Baja California Sur marca el comienzo de una serie deimpulsados por lacon el objetivo de construir una propuesta nacional acerca dey regulación de la utilización de dispositivos electrónicos een las aulas.González Placencia recordó que el pasado 11 de marzo elfirmó acuerdos conpara combatir la violencia digital, especialmente contra mujeres y menores de edad.En el foro, el rector de la, consideró urgente reflexionar sobre elde las, de forma específica entre niños y jóvenes.El rector sostuvo que las universidades deben trabajar en procesos de "", aunque aclaró que no se trata de abandonar las, sino de utilizarlas como herramientas para construiry sostenibles.También llamó ade educación media superior y superior a acompañar a las nuevas generaciones ante los cambios derivados de lay el avance de laPor su parte, el subsecretario de Educación Superior de la(SEP),, afirmó que elbusca evitar respuestas inmediatas como prohibir celulares en las escuelas y, en cambio, abrir unpor especialistas y científicos.Indicó que laes construir soluciones a partir delacerca dely la IA en la vida cotidiana y en el aprendizaje.Villanueva Lomelí sostuvo que sería "ilógico" rechazar tecnologías como ladebido a su, aunque reconoció que el abuso de estos recursos está generando afectaciones que deben atenderse.En la inauguración también participó el gobernador de Baja California Sur,, quien llamó a reducir la dependencia de los dispositivos electrónicos y recuperar laEl mandatario estatal afirmó que en México las personas pasan hastafrente a las pantallas y señaló que eldel teléfono celular ha modificadoen espacios familiares y públicos. "Prendamos más la vida y apaguemos más el tiempo frente a la pantalla", expresó.Después del inicio de actividades en Baja California Sur, losen otras sedes universitarias, entre ellas la, con la participación de especialistas, académicos y estudiantes.El foro es organizado por laen colaboración con lay busca abrir una discusión nacional sobre los efectos de laen el desarrollo humano y emocional de las juventudes mexicanas.