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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- En México viven 32 millones de personas de 50 años y más, de las cuales 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México del INEGI, citada por la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruíz, quien advirtió que el envejecimiento de la población implica una reconfiguración de la vida nacional.

UNAM advierte deuda colectiva por pobreza y soledad en la vejez

"La manera en que una sociedad trata a sus personas mayores revela su comprensión de la dignidad humana. Si permitimos que la gente llegue a la vejez con miedo a la pobreza, angustia ante la enfermedad, en soledad, con discriminación, no hacemos frente a un problema individual, sino que estamos ante una deuda colectiva", expresó.

Al inaugurar el Segundo Seminario de Bienestar económico, pensiones y retiro saludable, la funcionaria universitaria señaló que los cambios demográficos transforman la economía, el mercado laboral, las familias, las ciudades y los sistemas de salud y pensiones.

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Seminario UNAM impulsa investigación y formación para envejecimiento

Ante estudiantes, docentes e investigadores reunidos en el auditorio Carlos Graef de la Facultad de Ciencias, sostuvo que el envejecimiento es una realidad y una responsabilidad de todas las generaciones. Por ello, planteó que la pregunta no es sólo cuántas personas mayores habrá en México, sino en qué condiciones vivirán.

En el encuentro, realizado en el marco del 15 aniversario del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), Martínez Ruíz destacó la responsabilidad de la UNAM de investigar, formar profesionales y contribuir a las políticas públicas con conocimientos que mejoren la vida de las personas.

Por su parte, la coordinadora del SUIEV, Verónica Z. Montes de Oca Zavala, señaló que en México se ha construido una idea del bienestar que individualiza el esfuerzo y hace parecer que alcanzar una vejez y un retiro dignos depende de cada persona, una concepción que, afirmó, se está dejando atrás en el mundo.

La especialista consideró fundamental pensar los sistemas de pensiones y de salud, el mercado de trabajo y la labor profesional desde una perspectiva colectiva, que tome en cuenta tanto el bienestar personal como el de la sociedad mexicana.

Durante el seminario, dedicado al tema "Bienestar Integral en la Vejez: Pensiones, Seguridad Económica y Salud Mental", el director de la Facultad de Ciencias, Luis Felipe Jiménez García, destacó la importancia del trabajo interdisciplinario para atender estos desafíos.

Explicó que las matemáticas, la actuaría y la estadística son herramientas fundamentales para comprender los cambios demográficos, evaluar riesgos y contribuir al desarrollo de sistemas de protección social sostenibles.

La directora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Nora del Consuelo Goris Mayans, señaló ante estudiantes de Actuaría que esta licenciatura cuenta con la experiencia, madurez y presencia para impactar en la sociedad.

En tanto, el coordinador de esa carrera en la Facultad de Ciencias, Jaime Vázquez Alamilla, advirtió que son pocos los actuarios dedicados a las pensiones y la seguridad social, por lo que llamó a los estudiantes a prestar mayor atención a un desafío que les tocará enfrentar.