Rodando Film Festival llega a SLP

Por Estrella Govea

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Rodando Film Festival llega a SLP

El Rodando Film Festival llega a San Luis Potosí con una programación que celebra el cine nacional y la diversidad de voces que lo integran.

En su decimotercera edición, el festival recorrió las sedes del estado en Xilitla, Real de Catorce y ahora en la capital potosina que se desarrollarán del 6 al 8 de noviembre, con funciones en la Sala de los Cronistas y la Arquería del Palacio Municipal de SLP. 

Este jueves 6 a las 12:00 horas, la programación inicia al mediodía en la Sala de los Cronistas, con una selección de cortometrajes nacionales que incluyen “Señora bonita”, de Lily Caballero, “Solo los muertos saben”, de Andrés Alonso Ayala, “David (Por Ahora)”, de Humberto Flores Jáuregui; y “Pequeños zorros”, de Ximena Guzmán y Balam Toscano. 

A partir de las 18:00 horas se proyectará el largometraje “Un cuento de pescadores”, de Edgar Nito, que explora la vida y los desafíos de una comunidad costera.

La jornada continuará en la Arquería del Palacio Municipal con un bloque dedicado al público infantil a las 19:00 horas, seguido de la función estelar “Trazos del cielo”, de Ligia Cortés, un documental que aborda el vínculo entre arte, identidad y territorio.

Estas proyecciones buscan acercar al público potosino a narrativas diversas del cine mexicano contemporáneo, que combina propuestas experimentales, historias sociales y retratos íntimos.

Mañana viernes 7, la programación retoma actividades al mediodía con la película “La Raya”, dirigida por Yolanda Cruz, una ficción que reflexiona sobre los límites y la migración. Más tarde, a las 18:00 horas, se presentará el documental “Lachatao”, de Natalia Bruschtein, centrado en la memoria y la comunidad. En la Arquería, a las 19:00 horas estará dedicada nuevamente a las y los niños con una muestra infantil de Shorts México, integrada por cortos como “Fulgores”, “Wayak” y “La piñata”, de Cen.

La función estelar de la noche será a las 20:00 horas “Concierto para otras manos”, documental de Ernesto González Díaz que cierra la jornada con una exploración sobre la música y la resiliencia.

