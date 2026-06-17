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Cultura

Conversatorio en honor a Manuel Enríquez

Por Estrella Govea

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Conversatorio en honor a Manuel Enríquez
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      Se realizará un conversatorio conmemorativo por el centenario del nacimiento del compositor mexicano Manuel Enríquez, en la Sala de Conferencias del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) hoy 17 de junio a las 18:00 horas.

      La actividad reunirá a Teresa Claudia Martínez, Abdías Bautista y Luis Fernando Padrón para abordar la vida, la obra y las aportaciones de uno de los principales referentes de la música contemporánea en México.

      La conmemoración recuerda a un creador nacido el 17 de junio de 1926 en Ocotlán, Jalisco, quien inició su formación musical bajo la enseñanza de su padre y continuó sus estudios en Guadalajara.

      Su preparación incluyó disciplinas como violín, armonía y contrapunto, bases que marcaron una trayectoria vinculada tanto a la interpretación como a la composición.

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      Entre los momentos destacados de su carrera figura el estreno de su Concierto No. 1 para violín y orquesta en 1954, además de su formación en la Juilliard School de Nueva York gracias a una beca otorgada por el Instituto México-Americano de Guadalajara. Años después obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim y desarrolló trabajo en el Centro de Música Electrónica de las universidades de Columbia y Princeton, donde amplió su interés por las nuevas corrientes musicales.

      Su labor también tuvo impacto en la difusión y promoción de la música contemporánea. Enríquez participó en la fundación de agrupaciones y organismos dedicados al impulso de la creación musical mexicana, entre ellos Nueva Música de México, el Grupo Proa y la Sociedad Mexicana de Música Contemporánea.

      En 1979 creó el Foro Internacional de Música Nueva, encuentro que permanece vigente y que actualmente lleva su nombre.

      Además de su actividad como compositor y violinista, desempeñó una destacada labor académica e institucional en el Conservatorio Nacional de Música y en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical.

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