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La charla Cine mexicano contemporáneo bajo la lente de las mujeres directoras, impartida por la doctora Susana Herrera, llega hoy 17 de junio a las 19:00 horas, al Auditorio del Museo del Ferrocarril de San Luis Potosí.

La actividad propone una revisión de las trayectorias y aportaciones de Tatiana Huezo, Fernanda Valadez y Natalia Beristáin, tres realizadoras que ocupan un lugar destacado dentro de la cinematografía nacional actual.

La conversación abordará el trabajo de Tatiana Huezo, cineasta reconocida por documentales como El lugar más pequeño y Tempestad, además de la película de ficción Noche de fuego. Su obra ha recibido premios Ariel y presencia constante en festivales internacionales, donde ha destacado por su interés en temas relacionados con la memoria, la violencia y las experiencias humanas en contextos sociales complejos.

También se analizará la trayectoria de Fernanda Valadez, directora, guionista y productora egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Su largometraje Sin señas particulares obtuvo reconocimientos en festivales como Sundance, San Sebastián, Morelia y Estocolmo, además de nueve premios Ariel. Su trabajo se ha distinguido por abordar problemáticas vinculadas con la migración, las desapariciones y las consecuencias de la violencia en México.

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Por otra parte, la charla revisará la carrera de Natalia Beristáin, directora que ha desarrollado proyectos para cine y televisión. Entre sus producciones destacan No quiero dormir sola y Los adioses, obras que le han valido reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. Su filmografía explora temas relacionados con la identidad, la memoria y las experiencias de las mujeres dentro de distintos contextos sociales y culturales.

A través de estas tres figuras, Herrera examinará la presencia de las mujeres en la dirección cinematográfica y su contribución a la renovación temática y narrativa del cine mexicano contemporáneo.

La charla busca ofrecer un panorama sobre las propuestas creativas de realizadoras que han ampliado las perspectivas desde las cuales se cuentan las historias en la pantalla nacional.