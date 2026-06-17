CONCIERTO "MI QUERIDO VIEJO"
En el marco del Día del Padre, el Mariachi Universitario se presentará hoy en el Patio del Edificio Central de la UASLP
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En el marco de las actividades por el Día del Padre, se presentará el concierto "Mi querido viejo", a cargo del Mariachi Universitario en el Patio del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hoy 17 de junio a las 19:00 horas.
La presentación ofrecerá un repertorio integrado por algunas de las canciones más representativas de la música tradicional mexicana.
El programa busca rendir homenaje a la figura paterna a través de composiciones que forman parte de la memoria musical de distintas generaciones y que mantienen vigencia dentro de la cultura popular del país.
Al frente de la agrupación se encuentran los maestros Felipe Pérez Betancourt y Alfredo Piña Campos, responsables de la dirección artística del Mariachi Universitario. Su trabajo ha contribuido a la difusión de este género musical dentro de la comunidad universitaria mediante conciertos y actividades orientadas a la preservación de esta tradición.
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La propuesta musical contempla un recorrido por obras ampliamente reconocidas del repertorio ranchero y popular mexicano.
El concierto plantea un encuentro entre la interpretación en vivo y las expresiones culturales asociadas a las celebraciones familiares, con temas que evocan gratitud, afecto y reconocimiento.
Desde su creación, el Mariachi Universitario forma parte de las acciones relacionadas a la conservación del mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, distinción otorgada por la UNESCO en 2011. Con "Mi querido viejo", la agrupación suma una nueva presentación dedicada a difundir una de las expresiones musicales más representativas de México.
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