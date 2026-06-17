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Cultura

CONCIERTO "MI QUERIDO VIEJO"

En el marco del Día del Padre, el Mariachi Universitario se presentará hoy en el Patio del Edificio Central de la UASLP

Por Estrella Govea

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
A
CONCIERTO "MI QUERIDO VIEJO"
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      En el marco de las actividades por el Día del Padre, se presentará el concierto "Mi querido viejo", a cargo del Mariachi Universitario en el Patio del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hoy 17 de junio a las 19:00 horas.

      La presentación ofrecerá un repertorio integrado por algunas de las canciones más representativas de la música tradicional mexicana.

      El programa busca rendir homenaje a la figura paterna a través de composiciones que forman parte de la memoria musical de distintas generaciones y que mantienen vigencia dentro de la cultura popular del país.

      Al frente de la agrupación se encuentran los maestros Felipe Pérez Betancourt y Alfredo Piña Campos, responsables de la dirección artística del Mariachi Universitario. Su trabajo ha contribuido a la difusión de este género musical dentro de la comunidad universitaria mediante conciertos y actividades orientadas a la preservación de esta tradición.

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      La propuesta musical contempla un recorrido por obras ampliamente reconocidas del repertorio ranchero y popular mexicano.

      El concierto plantea un encuentro entre la interpretación en vivo y las expresiones culturales asociadas a las celebraciones familiares, con temas que evocan gratitud, afecto y reconocimiento.

      Desde su creación, el Mariachi Universitario forma parte de las acciones relacionadas a la conservación del mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, distinción otorgada por la UNESCO en 2011. Con "Mi querido viejo", la agrupación suma una nueva presentación dedicada a difundir una de las expresiones musicales más representativas de México.

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