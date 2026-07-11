Arte queer y disidencia musical

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La programación del Festival Umbrella para el 11 de julio incluirá el Summer Brunch Queer Edition y el conversatorio La música como espacio político, en el Museo de Arte Contemporáneo.

Las dos actividades buscan reunir al público alrededor del intercambio cultural, la creación artística y el diálogo sobre diversidad.

La jornada iniciará a las 10:00 horas con el Summer Brunch Queer Edition, un encuentro que reunirá un mercadito de ilustración, diseño, cerámica y publicaciones independientes, además de propuestas gastronómicas y música en vivo.

Participarán Emi Huerta, conocido como Elsaborsito, así como proyectos como Maicoffe, Holy Crumble, La Pollería, La Vaca Ke Vive, Carolina Mohína, Pingolito, León Bartolo, María Sugar, Ilusam, Books Chateau, Nui Cerámica, Cara Gacha y Cooler Than You.

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El brunch llega como un espacio de convivencia entre artistas, emprendedores y asistentes, donde el público podrá conocer proyectos creativos, consumir productos locales y establecer vínculos con integrantes de la comunidad.

La actividad incorpora expresiones culturales contemporáneas dentro de un formato abierto y participativo.

A las 13:00 horas se llevará a cabo el conversatorio La música como espacio político, moderado por Elsa Carrera. La mesa contará con la participación de Caro Quintanilla, del proyecto Culto al Ruido; DJ Zúñiga, creador de BoxerParty; Preto, representante de la escena Ballroom, y Daniela Olvera, de Rise and Shine, iniciativa enfocada en fiestas para mujeres.

Durante la conversación se abordará el papel de la música como una forma de expresar identidades, construir comunidad y generar espacios de representación para las disidencias sexuales y de género.

A partir de las experiencias de las personas invitadas, el diálogo analizará cómo distintos proyectos musicales y culturales han utilizado la fiesta, la gestión independiente y las escenas musicales como medios para impulsar iniciativas colectivas y ampliar la visibilidad de diversas comunidades.